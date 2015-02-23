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债券 | 2015年 2月 23日 星期一 17:48 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑承压下滑，因德国Ifo数据疲于预期

0916 GMT
    * 欧元兑英镑触及日内新低0.7360，因德国Ifo数据疲于预期 
    * 传闻中长期投资大户在欧洲盘初（Ifo数据公布之前）出售欧元/英
镑
    * 0.7381与0.74为阻力位
    * 希腊今日将向欧盟提交改革清单(完)
  
    
      
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 (编译 王丽鑫；审校 高琦)
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