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市场报道 | 2015年 2月 23日 星期一 18:17 BJT

更新版 1-德国经济：Ifo企业景气指数升至七个月高位，第一季表现添吉兆

德国政府预估，继2014年经济成长1.6%后，今年料成长1.5%，欧元偏软和油价走跌料支撑增长。

但Capital Economics资深欧洲经济分析师Jennifer McKeown称，Ifo指数仅微幅上升，暗示“欧元走软尚未对德国企业产生强劲的正面效应，而对希腊的疑虑则抵销了对欧洲央行量化宽松(QE)作用的期望。”

Ifo调查显示，企业对现况的看法略较1月悲观，但对未来六个月的预期则比1月乐观。

调查并显示零售和制造业信心有所改善，但建筑和批发行业信心则转差。(完) (编译 王丽鑫/张若琪 审校 蔡美珍)
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