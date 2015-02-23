更新版 1-日本个股：本田汽车社长伊东孝绅将下台，八乡隆弘接任

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(新增分析师评论及细节)
路透东京2月23日 - 日本本田汽车 周一意外宣布，社长伊东孝绅将在6月底卸任，由常务执行董事八郷隆弘接任。伊东孝绅已经担任本田汽车社长六年，八乡隆弘行事低调，是一名具有国际经历的工程师。
过去一年本田汽车因产品质量问题陷入低潮，对畅销车Fit进行数次召回。伊东孝绅本月稍早承认，部分原因可能是过度追求销售目标。
伊东孝绅现年61岁，过去三年为了降低成本及寻找更先进技术，让本田维持数十年的紧密供应链经历震撼洗礼。这果不其然让日本国内供应商感受到威胁，消息人士并告诉路透，一些已卸任的本田高层人士，设法拉下伊东孝绅。
“我认为这个安排是本田企图采取不同路线，换上一个重视和谐的人，”资深汽车业分析师兼Nakanishi Research Institute执行长中西孝树称。
一名本田前高层主管表示，他对周一的宣布感到惊讶。外界普遍预期八乡隆弘将进入董事会，但“和许多本田内部的人一样，我原本以为伊东会继续担任社长至少再一任。”
这名前主管表示，伊东辞职是他自己的决定。
本田6月底举行股东年度大会后，八乡隆弘将连跳好几级接任社长。他在1982年进入本田，曾经派驻美国、英国、中国等国。目前他担任本田中国研发部门副总裁。
伊东将继续留在董事会，并担任公司顾问。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率