马来西亚期市：棕榈油假期休市后下跌，受豆油低迷拖累

路透吉隆坡2月23日 - 马来西亚棕榈油期货周一跌至两周半最低，因 豆油市场下滑且出口需求低迷，盖过了马币(林吉特)下滑的影响。市场在 经历了农历新年假期后重新开市。 美国5月豆油期货 一度在亚洲尾盘下跌1.3%，迫使棕榈油回吐 上周的涨幅并跌至2,237马币，后者为2月5日以来最低。 一位在吉隆坡的交易员说：“过去三个交易日低迷的豆油应该对(棕 榈油)构成压力...与此同时马币走低或限制、延迟了市场的下滑。” 指标5月棕榈油期货合约 收低2.7%至每吨2,239马币。 总成交量为39,157口，往常为35,000口。 据船货调查机构ITS,马来西亚2月1-20日棕榈油出口较上月同期减少3 .6%至677,172吨。 另据SGS，马来西亚2月1-20日棕榈油出口较前月同期下滑0.9%至702, 707吨。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 李春喜)