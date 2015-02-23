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亚洲 | 2015年 2月 23日 星期一 19:08 BJT

马来西亚期市：棕榈油假期休市后下跌，受豆油低迷拖累

路透吉隆坡2月23日 - 马来西亚棕榈油期货周一跌至两周半最低，因
豆油市场下滑且出口需求低迷，盖过了马币(林吉特)下滑的影响。市场在
经历了农历新年假期后重新开市。

    美国5月豆油期货 一度在亚洲尾盘下跌1.3%，迫使棕榈油回吐
上周的涨幅并跌至2,237马币，后者为2月5日以来最低。
    
    一位在吉隆坡的交易员说：“过去三个交易日低迷的豆油应该对(棕
榈油)构成压力...与此同时马币走低或限制、延迟了市场的下滑。”

    指标5月棕榈油期货合约 收低2.7%至每吨2,239马币。

    总成交量为39,157口，往常为35,000口。
    
    据船货调查机构ITS,马来西亚2月1-20日棕榈油出口较上月同期减少3
.6%至677,172吨。
    
    另据SGS，马来西亚2月1-20日棕榈油出口较前月同期下滑0.9%至702,
707吨。(完)
      
        
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 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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