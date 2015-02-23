国际油市：380-cst燃料油升水降至两周低点

路透新加坡2月23日 - 380-cst燃料油现货升水周一跌至两周低点， 在岸上库存攀升之际，现货交易中卖方开价更具竞争力，不过对于船用燃 料油的需求保持强劲。 路透数据显示，380-cst燃料油现货升水下跌0.58美元至每吨较新加 坡现货报价升水2.22美元。 在现货交易中，摩科瑞以每吨升水2美元的价格出售380-cst燃料油， 该价格比周三要低10%。 新加坡油市上周四和周五因农历新年休市。 新加坡国际企业发展局(IES)周一公布的数据，2月18日止当周新加坡 陆上重馏分油库存达到两周高位，符合进口攀升60%而出口降至三周低点 的态势。 需求方面，对于船用燃料油的需求依旧强劲，升水上涨0.16美元至每 吨较380-cst燃料油船货价升水8.16美元。 一位在新加坡的交易员说：“是的，无论是码头和船货市场，船用燃 料油依旧非常坚挺。” 据新加坡海事及港务管理局(MPA)的数据，1月新加坡船用燃料油销售 升至九个月高位368万吨，较前月增长2.9%。 现货市场上未有成交的报道。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)