国际油市：380-cst燃料油升水降至两周低点

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透新加坡2月23日 - 380-cst燃料油现货升水周一跌至两周低点， 在岸上库存攀升之际，现货交易中卖方开价更具竞争力，不过对于船用燃 料油的需求保持强劲。 路透数据显示，380-cst燃料油现货升水下跌0.58美元至每吨较新加 坡现货报价升水2.22美元。 在现货交易中，摩科瑞以每吨升水2美元的价格出售380-cst燃料油， 该价格比周三要低10%。 新加坡油市上周四和周五因农历新年休市。 新加坡国际企业发展局(IES)周一公布的数据，2月18日止当周新加坡 陆上重馏分油库存达到两周高位，符合进口攀升60%而出口降至三周低点 的态势。 需求方面，对于船用燃料油的需求依旧强劲，升水上涨0.16美元至每 吨较380-cst燃料油船货价升水8.16美元。 一位在新加坡的交易员说：“是的，无论是码头和船货市场，船用燃 料油依旧非常坚挺。” 据新加坡海事及港务管理局(MPA)的数据，1月新加坡船用燃料油销售 升至九个月高位368万吨，较前月增长2.9%。 现货市场上未有成交的报道。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率