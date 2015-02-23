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亚洲 | 2015年 2月 23日 星期一 19:21 BJT

国际油市：380-cst燃料油升水降至两周低点

路透新加坡2月23日 - 380-cst燃料油现货升水周一跌至两周低点，
在岸上库存攀升之际，现货交易中卖方开价更具竞争力，不过对于船用燃
料油的需求保持强劲。
    
    路透数据显示，380-cst燃料油现货升水下跌0.58美元至每吨较新加
坡现货报价升水2.22美元。
    
    在现货交易中，摩科瑞以每吨升水2美元的价格出售380-cst燃料油，
该价格比周三要低10%。
    
    新加坡油市上周四和周五因农历新年休市。
    
    新加坡国际企业发展局(IES)周一公布的数据，2月18日止当周新加坡
陆上重馏分油库存达到两周高位，符合进口攀升60%而出口降至三周低点
的态势。
    
    需求方面，对于船用燃料油的需求依旧强劲，升水上涨0.16美元至每
吨较380-cst燃料油船货价升水8.16美元。
    
    一位在新加坡的交易员说：“是的，无论是码头和船货市场，船用燃
料油依旧非常坚挺。”
    
    据新加坡海事及港务管理局(MPA)的数据，1月新加坡船用燃料油销售
升至九个月高位368万吨，较前月增长2.9%。
    
    现货市场上未有成交的报道。(完)
              
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 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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