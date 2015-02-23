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市场报道 | 2015年 2月 23日 星期一 23:36 BJT

美国各类经济指标总览--2015/2/23

全美不动产协会(NAR)周一公布，美国1月成屋销售按月减少4.9%，年率为482万户，预估为497万户。12月经修正后为
507万户，前值为504万户。 
    
                                          当前值                         前次值  
 失业率(%)                                   5.7  (1月)                     5.6  (12月修正值)
 非农业就业岗位(万)                     增加25.7  (1月)                增加32.9  (12月修正值)
 平均时薪(%)                                +0.5  (1月)                    -0.2  (12月)
 消费者物价指数(CPI)(%)                     -0.3  (12月修正值)             -0.3  (11月)
 不包括食品和能源CPI(%)                    ＋0.1  (12月修正值)             +0.1  (11月)
 实质所得(%)                                +0.2  (12月)                   +0.8  (11月)
 生产者物价指数(PPI)(%)                     -0.8  (1月)                    -0.2  (12月)
 不包括食品和能源PPI(%)                     -0.1  (1月)                    +0.3  (12月)
 国内生产总值(GDP)(%)                       +2.6  (第四季初值)             +5.0  (第三季)
 GDP平减指数(%)                             -0.1  (第四季初值)             +1.4  (第三季)
 零售销售(%)                                -0.8  (1月)                    -0.9  (12月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)                  逆差465.6  (12月)              逆差397.5  (11月修正值)
 雇佣成本(%)                                +0.6  (第四季)                 +0.7  (第三季)
 工业生产(%)                                +0.2  (1月)                    -0.3  (12月修正值)
 产能利用率(%)                              79.4  (1月)                    79.4  (12月修正值)
 初请失业金人数(万人)                       28.3  (2月14日当周)            30.4  (2月7日当周)
 联邦预算(亿美元)                        赤字180  (1月)                  盈余20  (12月)
 领先指标(%)                                +0.2  (1月)                    +0.4  (12月修正值)
 个人所得(%)                                +0.3  (12月)                   +0.3  (11月)
 个人消费支出(PCE)物价(%)                   -0.2  (12月)                   -0.2  (11月)
                                                                                 
 消费者信贷(亿美元)                    增加147.5  (12月)              增加134.7  (11月修正值)
 企业库存(%)                                +0.1  (12月)                   +0.2  (11月修正值)
 建筑支出(%)                               ＋0.4  (12月)                   -0.2  (11月修正值)
 消费者信心                                102.9  (1月)                    93.1  (12月修正值)
 房屋开工(万户)                            106.5  (1月)                   108.7  (12月)
 建筑许可(万户)                            105.3  (1月)                   106.0  (12月)
 成屋销售(万户)                              482  (1月)                     507  (12月修正值)
 新屋销售(万户)                             48.1  (12月)                   43.1  (11月修正值)
 工厂订单(%)                                -3.4  (12月)                   -1.7  (11月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                      -3.3  (12月修正值)             -2.2  (11月)
 供应管理协会非制造业指数                   56.7  (1月修正值)              56.5  (12月修正值)
 供应管理协会制造业指数                     53.5  (1月)                    55.1  (12月修正值)
 趸售(批发)库存(%)                          +0.1  (12月)                   +0.8  (11月)
 进口物价(%)                               -2.8%  (1月)                   -1.9%  (1月修正值)
 出口物价(%)                               -2.0%  (1月)                   -1.0%  (1月修正值)
 单位劳工成本(%)                            +2.7  (第四季初值)             -2.3  (第三季修正值)
 非农业生产率(%)                            -1.8  (第四季初值)             +3.7  (第三季修正值)
 经常账(亿美元)                      赤字1,002.6  (第三季)            赤字984.2  (第二季修正值)
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