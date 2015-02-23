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亚洲 | 2015年 2月 23日 星期一 20:01 BJT

东南亚股市：菲律宾和印尼股市创纪录收盘高位，马来西亚股市小涨

路透2月23日 - 东南亚股市周一呈区间波动态势，印尼和菲律宾股市
创下收盘高位。该地区许多国家股市都结束了农历新年假期。希腊达成债
务协议避免短期内财政危机，但投资者未受此影响。
    
    菲律宾股市 触及纪录盘中高位7,854.80点，并创下纪录收盘高
位7,854.80，外资买超1,411万美元。
    
    First Grade Finance Inc的Astro del Castillo说：“技术上来到
获利了结的阶段。”
    
    “估值方面，菲律宾股市已经很贵。而且财报季正在收尾，没有买入
的诱因，”他表示，并称指标股指本周或进行整理，可能跌至7,700点。
    
    印尼股市 上涨0.1%，收在纪录高位5,403.28，外资买超5,519
万美元。
    
    欧元区财长周五晚间同意延长希腊的金援计划四个月。此前各方经历
的数周艰难谈判，牵动金融市场。
    
    CIMB的Song Sen Wun说，市场仍然担心希腊能否接受欧元区的全部条
件，所以这个事件未能提振市场。
    
     泰国股市 收跌0.6%，KGI Securities在一份报告中称，一些
投资者在等待美联储主席叶伦在国会的证词陈述。
    
    马来西亚股市小涨0.1%，即便外资卖超1,160万美元。   
    
    
                                                涨跌    当日  今
年以来  2014年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   420.74    -1.84   -0.44  
 +2.43   410.77
    新加坡                   3421.30   -14.36   -0.42  
 +1.67  3365.15
    马来西亚                  1809.39     1.52   +0.08  
 +2.73  1761.25
    泰国                      1593.89    -9.56   -0.60  
 +6.42  1497.67
    印尼                      5403.28     3.17   +0.06  
 +3.37  5226.95
    菲律宾                     7826.07     0.68   +0.01  
 +8.24  7230.57
    越南                        587.24     2.57   +0.44  
 +7.63   545.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
 
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   [
CTMT/CN]
    股市新闻               美股盘中英文报导       [STX
NEWS/US]
    欧洲股市报导             日本股市报导               
  
    香港股市报导             中国股市报导               
 
    澳洲股市报导             台湾股市报导               
 
    韩国股市报导             东南亚股市报导             
 
    英股富时指数             德股DAX指数                
 
    法股CAC-40指数         

 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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