东南亚股市：菲律宾和印尼股市创纪录收盘高位，马来西亚股市小涨

路透2月23日 - 东南亚股市周一呈区间波动态势，印尼和菲律宾股市 创下收盘高位。该地区许多国家股市都结束了农历新年假期。希腊达成债 务协议避免短期内财政危机，但投资者未受此影响。 菲律宾股市 触及纪录盘中高位7,854.80点，并创下纪录收盘高 位7,854.80，外资买超1,411万美元。 First Grade Finance Inc的Astro del Castillo说：“技术上来到 获利了结的阶段。” “估值方面，菲律宾股市已经很贵。而且财报季正在收尾，没有买入 的诱因，”他表示，并称指标股指本周或进行整理，可能跌至7,700点。 印尼股市 上涨0.1%，收在纪录高位5,403.28，外资买超5,519 万美元。 欧元区财长周五晚间同意延长希腊的金援计划四个月。此前各方经历 的数周艰难谈判，牵动金融市场。 CIMB的Song Sen Wun说，市场仍然担心希腊能否接受欧元区的全部条 件，所以这个事件未能提振市场。 泰国股市 收跌0.6%，KGI Securities在一份报告中称，一些 投资者在等待美联储主席叶伦在国会的证词陈述。 马来西亚股市小涨0.1%，即便外资卖超1,160万美元。 涨跌 当日 今 年以来 2014年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 420.74 -1.84 -0.44 +2.43 410.77 新加坡 3421.30 -14.36 -0.42 +1.67 3365.15 马来西亚 1809.39 1.52 +0.08 +2.73 1761.25 泰国 1593.89 -9.56 -0.60 +6.42 1497.67 印尼 5403.28 3.17 +0.06 +3.37 5226.95 菲律宾 7826.07 0.68 +0.01 +8.24 7230.57 越南 587.24 2.57 +0.44 +7.63 545.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 美股盘中英文报导 [STX NEWS/US] 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 王洋; 审校 李春喜)