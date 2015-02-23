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亚洲 | 2015年 2月 23日 星期一 21:14 BJT

国际油市：航煤裂解价差持坚，联合石化继续大举购入

路透新加坡2月23日 - 亚洲航煤裂解价差持坚于每桶17.21美元，受
新加坡市场上一系列现货交易的支撑。
    
    交易员表示，联合石化大举买入，将其自2月13日起的航煤购买量提
升到约140万桶。在短短不到两周时间内购买如此之多，非常不同寻常。
    
    科威特标售3万吨含硫1.5%的柴油，船期为3月10-11日。招标到2月24
日结束。
    
    印度的Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd出售4万吨3月1
8-20日船期的航煤给维多，离岸价(FOB)每桶较新加坡报价贴水1.30美元
。
    
    新加坡现货交易中，联合石化买入四笔航煤，总计40万桶。
    
    联合石化以每桶较新加坡报价升水0.70美元的价格，从维多处购入10
万桶船期为3月10-14日的航煤。
    
    其还以每桶较定价公式贴水0.15美元的价格，从BP购入类似数量的、
船期为3月12-16日的航煤。
    
    该公司还从维多处购入两艘各10万桶、船期分别为3月12-16日、3月1
0-14日的航煤。
    
    另外，Mitsui & Co Energy以每桶较新加坡报价贴水0.40美元的价格
，从嘉能可手中购进15万桶含硫500ppm的柴油，船期为3月10-14日。(完)
      
       
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 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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