国际油市：航煤裂解价差持坚，联合石化继续大举购入

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透新加坡2月23日 - 亚洲航煤裂解价差持坚于每桶17.21美元，受 新加坡市场上一系列现货交易的支撑。 交易员表示，联合石化大举买入，将其自2月13日起的航煤购买量提 升到约140万桶。在短短不到两周时间内购买如此之多，非常不同寻常。 科威特标售3万吨含硫1.5%的柴油，船期为3月10-11日。招标到2月24 日结束。 印度的Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd出售4万吨3月1 8-20日船期的航煤给维多，离岸价(FOB)每桶较新加坡报价贴水1.30美元 。 新加坡现货交易中，联合石化买入四笔航煤，总计40万桶。 联合石化以每桶较新加坡报价升水0.70美元的价格，从维多处购入10 万桶船期为3月10-14日的航煤。 其还以每桶较定价公式贴水0.15美元的价格，从BP购入类似数量的、 船期为3月12-16日的航煤。 该公司还从维多处购入两艘各10万桶、船期分别为3月12-16日、3月1 0-14日的航煤。 另外，Mitsui & Co Energy以每桶较新加坡报价贴水0.40美元的价格 ，从嘉能可手中购进15万桶含硫500ppm的柴油，船期为3月10-14日。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率