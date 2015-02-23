国际油市：航煤裂解价差持坚，联合石化继续大举购入

路透新加坡2月23日 - 亚洲航煤裂解价差持坚于每桶17.21美元，受 新加坡市场上一系列现货交易的支撑。 交易员表示，联合石化大举买入，将其自2月13日起的航煤购买量提 升到约140万桶。在短短不到两周时间内购买如此之多，非常不同寻常。 科威特标售3万吨含硫1.5%的柴油，船期为3月10-11日。招标到2月24 日结束。 印度的Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd出售4万吨3月1 8-20日船期的航煤给维多，离岸价(FOB)每桶较新加坡报价贴水1.30美元 。 新加坡现货交易中，联合石化买入四笔航煤，总计40万桶。 联合石化以每桶较新加坡报价升水0.70美元的价格，从维多处购入10 万桶船期为3月10-14日的航煤。 其还以每桶较定价公式贴水0.15美元的价格，从BP购入类似数量的、 船期为3月12-16日的航煤。 该公司还从维多处购入两艘各10万桶、船期分别为3月12-16日、3月1 0-14日的航煤。 另外，Mitsui & Co Energy以每桶较新加坡报价贴水0.40美元的价格 ，从嘉能可手中购进15万桶含硫500ppm的柴油，船期为3月10-14日。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)