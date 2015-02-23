南非汇市：兰特兑美元下跌，投资者担忧南非预算

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透2月23日 - 南非兰特兑美元周一下跌，因投资者等待本周稍后公布一系列关键的经济数据，交易商预期兰特将继续受压。
1542GMT，兰特兑美元 下跌0.33%，报11.6500兰特，周五纽约收盘报11.6120。
兰特兑欧元 跌0.42%，报13.1923。
南非统计部周二将公布去年第四季国内生产总值(GDP)。南非财长周三向国民议会公布国家预算，届时可能公布新税措施。南非贸易数据将在周五出炉。(完)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。