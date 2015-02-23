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债券 | 2015年 2月 23日 星期一 23:51 BJT

南非汇市：兰特兑美元下跌，投资者担忧南非预算

路透2月23日 - 南非兰特兑美元周一下跌，因投资者等待本周稍后公布一系列关键的经济数据，交易商预期兰特将继续受压。

1542GMT，兰特兑美元 下跌0.33%，报11.6500兰特，周五纽约收盘报11.6120。

兰特兑欧元 跌0.42%，报13.1923。

南非统计部周二将公布去年第四季国内生产总值(GDP)。南非财长周三向国民议会公布国家预算，届时可能公布新税措施。南非贸易数据将在周五出炉。(完)
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