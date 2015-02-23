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货币新闻 | 2015年 2月 24日 星期二 00:07 BJT

USDA报告：2月19日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透2月23日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
    一周截至日 02/19/2015    02/12/2015    02/12/2015    02/20/2
014     
                  初值         修正值          前值
    小麦        501,548       404,332       401,937       482,43
0
    燕麦              0             0             0             
0 
    大麦         1,497        17,742        17,742         2,096
    玉米        900,965       724,900       724,900       804,48
8
    高粱        268,562       271,967       271,967         5,65
7
    大豆      961,749     1,336,578     1,335,647     1,312,679
     
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    16,488,430     23,324,013
    燕麦           200          1,855
    大麦       143,927        142,725
    玉米    17,293,125     16,955,914
    高粱     4,557,979      1,567,863
    大豆    41,253,720     35,898,375
 
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  

 (编译 利棣儿；审校 李军)
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