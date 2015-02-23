USDA报告：2月19日止当周美国农作物出口检验报告(表)

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透2月23日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 02/19/2015 02/12/2015 02/12/2015 02/20/2 014 初值 修正值 前值 小麦 501,548 404,332 401,937 482,43 0 燕麦 0 0 0 0 大麦 1,497 17,742 17,742 2,096 玉米 900,965 724,900 724,900 804,48 8 高粱 268,562 271,967 271,967 5,65 7 大豆 961,749 1,336,578 1,335,647 1,312,679 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 16,488,430 23,324,013 燕麦 200 1,855 大麦 143,927 142,725 玉米 17,293,125 16,955,914 高粱 4,557,979 1,567,863 大豆 41,253,720 35,898,375 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)