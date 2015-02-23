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货币新闻 | 2015年 2月 24日 星期二 00:34 BJT

表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率为0.020%，投标倍数为4.21

路透华盛顿2月23日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.020 中值 0.010 低值 0.000 投资 0.020 价格 99.994944 高值得标比率 1.72% 投标倍数 4.21 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 26,000,132,500 总投标 109,380,582,500 竞争性投标得标 24,696,793,000 非竞争性投标得标 354,439,500 FED附加 0 发行细节 发行日 2015/02/26 到期日 2015/05/28 CUSIP码 912796EC9

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 李军)
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