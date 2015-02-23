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货币新闻 | 2015年 2月 24日 星期二 00:34 BJT

表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.065%，投标倍数为4.22

路透华盛顿2月23日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.065 中值 0.060 低值 0.040 投资 0.066 价格 99.967139 高值得标比率 71.32% 投标倍数 4.22 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 26,000,580,900 总投标 109,689,710,900 竞争性投标得标 24,705,120,000 非竞争性投标得标 322,260,900 FED附加 0 发行细节 发行日 2015/02/26 到期日 2015/08/27 CUSIP码 912796GB9 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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