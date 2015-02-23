欧洲股市：收在七年新高，受希腊达成债务协议提振

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
* FTSEurofirst 300指数收涨0.7%，至七年新高
* 在希腊达成债务协议后，市场人气改善
* 德国DAX指数从纪录高位回落，此前Ifo调查不及预期
* 英国富时100指数表现落后，因汇丰获利下降
路透伦敦2月23日 - 欧洲股市周一收在七年新高，受周五稍晚希腊就延长救助计划达成协议提振。
英国富时100指数 是唯一收低的欧洲主要股指，此前汇丰控股 公布年度获利下降17%。 汇丰股价大跌4.6%，且拖累同业渣打 也下挫。
英国富时100指数 收低0.04%，报6,912.16点。
欧洲投资者感到鼓舞，此前希腊和欧元区国家就延长救助计划和同意提交改革计划达成协议。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.7%，报1,535.08点，为2008年初来最高水平。
德国DAX指数 创纪录新高，但之后缩减升幅，此前德国2月Ifo企业景气指数微升至七个月高位，但低于市场预期。
德国DAX指数 收高0.73%，报11,130.92点。该指数从今年初迄今上涨13%，但随机指标和波林格区间等一些动能指标显示DAX指数目前处于超买区域。
“人气看多，但德国DAX指数略为超买，所以将可能出现小幅整固。”IG分析师Christian Henke说。
法国CAC 40指数 收涨0.65%，报4,862.30点。(完)
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透伦敦5月2日 - 欧洲股市周二在5月首个交易日收在20个月高位，受稳健企业业绩带动，且制造业数据进一步显示欧元区经济基本面强劲。
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。