纽约期市：原糖期货跌至2010年低位，但3月合约溢价在到期前急升

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦2月23日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一跌至约五年最低，受技术性卖盘带动，但近月合约溢价急升至2013年11月来最高，因预期仅有少量3月合约交割。
阿拉比卡咖啡期货大跌3%至一年低点，回吐一年前巴西乾旱损及作物带动的天气溢价。纽约可可连升第14日，至四个月高位。
在期糖市场，稍早巴西雷亚尔走弱吸引糖生产商卖出，但技术性卖盘也压低市场价格，令糖市连跌第四天。
ICE-5月原糖期货 收低0.19美分，或1.3%，报每磅14.13美分，此前跌至14.10美分，为2010年5月来次月合约最低水平。
尽管原糖价格下跌，但3月/5月合约溢价升至最高0.21美分，溢价为2013年11月来最高，3月合约将在周五到期。
3月白糖期货 收低3.30美元，或0.9%，收报每吨377.70美元。
5月阿拉比卡咖啡期货 收低4.65美分，或3%，报每磅1.4825美元，盘中跌至2月18日来最低水平1.479美元。
5月罗布斯塔咖啡期货 收低26美元，或1.3%，报每吨1,948美元。
纽约5月可可期货 收涨22美元，或0.7%，报每吨3,001美元。5月伦敦可可期货 收高7英镑，或0.3%，报每吨2,022英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率