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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 03:30 BJT

纽约期市：原糖期货跌至2010年低位，但3月合约溢价在到期前急升

路透纽约/伦敦2月23日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一跌至约五年最低，受技术性卖盘带动，但近月合约溢价急升至2013年11月来最高，因预期仅有少量3月合约交割。

阿拉比卡咖啡期货大跌3%至一年低点，回吐一年前巴西乾旱损及作物带动的天气溢价。纽约可可连升第14日，至四个月高位。

在期糖市场，稍早巴西雷亚尔走弱吸引糖生产商卖出，但技术性卖盘也压低市场价格，令糖市连跌第四天。

ICE-5月原糖期货 收低0.19美分，或1.3%，报每磅14.13美分，此前跌至14.10美分，为2010年5月来次月合约最低水平。

尽管原糖价格下跌，但3月/5月合约溢价升至最高0.21美分，溢价为2013年11月来最高，3月合约将在周五到期。

3月白糖期货 收低3.30美元，或0.9%，收报每吨377.70美元。

5月阿拉比卡咖啡期货 收低4.65美分，或3%，报每磅1.4825美元，盘中跌至2月18日来最低水平1.479美元。

5月罗布斯塔咖啡期货 收低26美元，或1.3%，报每吨1,948美元。

纽约5月可可期货 收涨22美元，或0.7%，报每吨3,001美元。5月伦敦可可期货 收高7英镑，或0.3%，报每吨2,022英镑。(完)

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