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市场报道 | 2015年 2月 24日 星期二 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货跌至三周低位，因技术卖盘和供应充足

路透芝加哥2月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一下挫逾
1%，至约三周最低水平，交易商说，受累于全球谷物供应充足有关的技术
性卖盘。

    交投最活跃的3月玉米 早盘跌穿100日移动均线，引发一轮卖盘
。玉米两日累计下跌2.8%，为1月28日来最大两日跌幅。

    美元上涨也令谷物价格承压，且美国小麦价格下挫约1%。
    
　　3月玉米合约 跌6-1/2美分，报3.78-3/4美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为352,330口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 母红)
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