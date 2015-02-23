全球金市：金价从七周低位反弹，因美国数据疲弱令美元缩减升幅

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 美国成屋销售触及九个月低位
* 希腊救助计划延长四个月
* 中国市场在农历新年假期休市
路透纽约/伦敦2月23日 - 金价周一持稳，盘中交投震荡，从七周低位反弹，因在弱于预期的美国数据令投资者怀疑美联储会否在夏季升息，美元缩减升幅。
全美不动产协会(NAR)周一公布，美国1月成屋销售按月骤降4.9%，年率为482万户，为去年4月以来最低水平。
现货金 跌至1月9日来最低的1,191.01美元，在1950 GMT，持平在每盎司1,201.96美元。金价已连跌第四周，受累于美元上涨、美国升息预期和对希腊和债权人达成协议的希望。
“黄金的利多人气正在义无反顾地缓慢消退，”RJO Futures高级市场策略师Eli Tesfaye说。
“从技术面看，金价最可能的走向是下行。”
美国4月期金 收低4.10美元，报每盎司1,200.80美元。
“黄金市场今早因希腊债务协议的消息而有额外卖盘，但仍能寻获一些支撑，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)高级经理Ole Hansen说。
“真的要升至1,220美元以上，才能说金市过了最坏情况。”
金价周一稍早下跌，因欧元区财长周五稍晚就延续希腊救助计划四个月达成一致，消息提振美元，且限制避险资产需求。
现货银 涨0.4%，报每盎司16.30美元。现货铂金 升0.04%，报每盎司1,162.50美元，稍早触及五年半最低的1,150.80美元。现货钯金 涨0.8%，报每盎司783.25美元。
金市本周关键事件是美联储主席叶伦在参议院金融委员会作证和一系列美国经济数据公布。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率