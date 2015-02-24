更正-国际油市：油价因供应过剩大跌逾2%，供应紧张令取暖油劲升5%

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(英文原文有误，内文最后一段美国原油期货结算价应为“49.45美元”，而非“49.81美元”)
* 原油受压，因担心美国原油钻井平台降速放缓和炼厂罢工
* 取暖油急涨5%，因天气带动需求忧虑
* 金融时报报导尼日利亚油长称如果油价进一步下滑，将要求OPEC举行特别会议
路透纽约2月23日 - 原油期货周一下挫逾2%，因投资者担心供应过剩和美元上涨，但取暖油期货跳涨5%，因主要美国炼厂出现运作问题。
原油几乎在整个交易日下跌，在金融时报报导尼日利亚油长Diezani Alison-Madueke称如果油价进一步下滑，将要求石油输出国组织(OPEC)举行特别会议后，油价短暂上涨。
自周五数据显示美国原油钻井平台周度下降速度放缓后，原油市场下跌。该数据令投资者担心原油供应将可能进一步膨胀，目前美国原油库存已处于纪录高位。
35年来最严重的美国炼厂工人罢工也对原油价格带来负面影响。
取暖油期货 连升第二日，触及每加仑2.24美元以上，为约三个月来最高，因美国严寒天气造成部份美国东岸炼厂停止运作，一些炼厂仍努力寻求恢复运营。极寒天气周一稍后将横扫美国东岸，令人担心暖气供应是否充足。
指标布兰特原油 收低1.32美元，报每桶58.90美元。
在尼日利亚油长Alison-Madueke发表言论后，布兰特原油短暂上涨，触及日内高位60.67美元，Alison-Madueke也是今年OPEC主席。分析师称，如果没有沙特的支持，尼日利亚的言论将不会成为事实。
美国原油期货 收低1.36美元，或2.7%，报每桶49.45美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 李军)
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路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率