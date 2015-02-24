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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 09:05 BJT

更正-国际油市：油价因供应过剩大跌逾2%，供应紧张令取暖油劲升5%

(英文原文有误，内文最后一段美国原油期货结算价应为“49.45美元”，而非“49.81美元”)

* 原油受压，因担心美国原油钻井平台降速放缓和炼厂罢工

* 取暖油急涨5%，因天气带动需求忧虑

* 金融时报报导尼日利亚油长称如果油价进一步下滑，将要求OPEC举行特别会议

路透纽约2月23日 - 原油期货周一下挫逾2%，因投资者担心供应过剩和美元上涨，但取暖油期货跳涨5%，因主要美国炼厂出现运作问题。

原油几乎在整个交易日下跌，在金融时报报导尼日利亚油长Diezani Alison-Madueke称如果油价进一步下滑，将要求石油输出国组织(OPEC)举行特别会议后，油价短暂上涨。

自周五数据显示美国原油钻井平台周度下降速度放缓后，原油市场下跌。该数据令投资者担心原油供应将可能进一步膨胀，目前美国原油库存已处于纪录高位。

35年来最严重的美国炼厂工人罢工也对原油价格带来负面影响。

取暖油期货 连升第二日，触及每加仑2.24美元以上，为约三个月来最高，因美国严寒天气造成部份美国东岸炼厂停止运作，一些炼厂仍努力寻求恢复运营。极寒天气周一稍后将横扫美国东岸，令人担心暖气供应是否充足。

指标布兰特原油 收低1.32美元，报每桶58.90美元。

在尼日利亚油长Alison-Madueke发表言论后，布兰特原油短暂上涨，触及日内高位60.67美元，Alison-Madueke也是今年OPEC主席。分析师称，如果没有沙特的支持，尼日利亚的言论将不会成为事实。

美国原油期货 收低1.36美元，或2.7%，报每桶49.45美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 李军)
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