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市场报道 | 2015年 2月 24日 星期二 06:07 BJT

《美国重要政经日程》-2月24日

(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 美联储主席叶伦在美国参议院金融委员会做半年一次的货币政策报告。

1630 - 财政部每周例行标售四周期国库券。

1800 - 财政部标售两年期公债。

2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张涛；审校 许娜)
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