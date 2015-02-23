美国股市：Nasdaq指数连涨九日，能源股拖累道指和标普500指数小跌

* 1月美国成屋销售降至九个月低位

* 高盛将波音评级下调至卖出

* Valeant和Salix同意合并

* 道指跌0.1%，标普500指数微跌0.03%，Nasdaq指数上涨0.1%

路透纽约2月23日 - 美国股市Nasdaq指数周一连续第九个交易日收高，受助于苹果 上涨，而道指和标普500指数收低，从近期触及的纪录高位回落，因油价下滑拖累能源股走软。

Nasdaq指数录得2010年9月来最长升势，进一步逼近2000年3月互联网泡沫即将破裂前触及的纪录高位5,132.52点。苹果劲升2.7%，报133.00美元，再创纪录收位，对Nasdaq指数上涨的贡献最大。

油价下跌，美国原油 下挫2.7%，报每桶49.45美元，因担心供应过剩和美元走强。标普能源指数 下滑0.4%。

费城房地产类股指数 下跌0.5%，因美国1月成屋销售骤降至九个月最低。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周三将在参议院金融委员会发表半年度证词，在这之前投资者不愿意大举作注。市场将密切关注叶伦证词，寻找任何美国升息时间的线索。

阿拉巴马州BB&T Wealth Management资深副总裁Bucky Hellwig说，叶伦作证向来是推动市场的主要潜在因素。

他说，“今早楼市数据有些令人失望，且油价下跌，”足以打压股市人气。

道琼工业指数 收低23.60点，或0.13%，至18,116.84点；标准普尔500指数 微跌0.64点，或0.03%，至2,109.66点；Nasdaq指数 上涨5.01点，或0.1%，至4,960.97点。

道指和标普500指数从周五触及纪录高位回落，当日欧元区财长就延续希腊救助计划四个月达成有条件协议。

保险股上涨，美国政府周五提议在美国医保计划仅小幅降低向医疗保险商的支付，扭转近年较大降幅的情况。分析师表示，今年美国政府的公布内容较前几年更明确，令投资者更肯定医保计划的最坏时期已经过去。

Humana 上涨5.4%，报164.52美元。UnitedHealth Group Inc 上扬3.4%，报116.40美元。

波音 大跌2.3%，报154.74美元，对道指构成最大拖累，此前高盛将波音评级从“中性”下调至“卖出”。

加拿大的Valeant Pharmaceuticals International Inc 与Salix Pharmaceuticals Ltd 周日表示，前者同意以大约101亿美元全现金收购后者。在美国上市的Valeant 股价暴涨14.7%，报198.75美元，Salix下滑1.3%，报155.76美元。

根据BATS Global Markets，美国各证交所总成交量约为59亿股，低于本月迄今日成交均值70亿股。

纽约证交所下跌股与上涨股分别为1,539和1,506股，比率为1.02:1；Nasdaq市场下跌股与上涨股分别为1,547和1,182股，比率为1.31:1。

68只标普500指数成份股触及52周新高，1只触及新低；117只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，39只触及新低。(完)