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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 06:26 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月23日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 37.39 -0.44 -1.16 813010

搜狐 52.76 -0.50 -0.94 214518

网易 111.65 +1.96 +1.43 416592

百度 206.43 -3.20 -1.53 3172418

台湾

台湾积体电路 24.22 -0.22 -0.90 2115407

联电 2.47 +0.00 +0.00 168133

日月光 7.24 -0.04 -0.55 139159

矽品精密 8.81 +0.07 +0.80 1180461

和信超媒体 0.81 +0.04 +4.92 219584

友达 5.34 -0.02 -0.37 580341

中华电信 30.43 -0.23 -0.75 16136

台湾国际航电 49.40 -0.02 -0.04 3746712

香港

中国移动 67.45 -0.95 -1.39 236874

中国联通 16.83 -0.19 -1.12 43409

中国电信 63.78 -1.03 -1.59 6305

中芯国际 4.39 -0.04 -0.90 2604

电讯盈科 6.30 -0.10 -0.79 3495

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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