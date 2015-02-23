《综述》希腊推迟至周二向欧元区提交经济改革计划

“现在球已经踢到了希腊政府这边，”德国外交部长史坦迈尔(Frank-Walter Steinmeier)表示。“如果雅典当局想对个别要点作出修改，这没什么问题。但如果这些修改导致支出增加，那他们就需要从别的地方省钱，要么就想办法增加税收。”

史坦迈尔指出，与欧元集团达成的协议仅让救助计划延长至初夏。“欧洲有了喘息的机会，但仅止于此，这并非最终的解决办法，”他对德国画报表示。

**没有好处**

由于希腊没有能力通过市场自行筹资，反对党和欧元区伙伴国爱尔兰表示，齐普拉斯将不得不在延长的救助方案到期后，协商获得第三次救助。

布鲁塞尔协议令希腊有望降低基本预算盈余目标，并释放部分资金帮助缓和失业率高达25%的影响。

但在其他方面，雅典几乎得不到任何好处。

齐普拉斯现在不得不努力说服选民、左翼激进联盟党中的左派乃至执政伙伴--右翼的独立希腊人党，让他们接受布鲁塞尔协议，以及最终的长期协议。

目前为止，除了Glezos的批评声之外，在齐普拉斯所属党派内部还未出现有人公开表示反对的迹象；Glezos并非党内重量级人物，但却是道德权威。

他打破党内统一立场的作法立刻引来政府的回应。“我们将会一直尊重Manolis Glezos这样的人，”Sakellaridis说。“但...我认为(作出)昨天的声明是受到了误导，是错误的。”(完)