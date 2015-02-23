《综述》希腊推迟至周二向欧元区提交经济改革计划

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
“现在球已经踢到了希腊政府这边，”德国外交部长史坦迈尔(Frank-Walter Steinmeier)表示。“如果雅典当局想对个别要点作出修改，这没什么问题。但如果这些修改导致支出增加，那他们就需要从别的地方省钱，要么就想办法增加税收。”
史坦迈尔指出，与欧元集团达成的协议仅让救助计划延长至初夏。“欧洲有了喘息的机会，但仅止于此，这并非最终的解决办法，”他对德国画报表示。
**没有好处**
由于希腊没有能力通过市场自行筹资，反对党和欧元区伙伴国爱尔兰表示，齐普拉斯将不得不在延长的救助方案到期后，协商获得第三次救助。
布鲁塞尔协议令希腊有望降低基本预算盈余目标，并释放部分资金帮助缓和失业率高达25%的影响。
但在其他方面，雅典几乎得不到任何好处。
齐普拉斯现在不得不努力说服选民、左翼激进联盟党中的左派乃至执政伙伴--右翼的独立希腊人党，让他们接受布鲁塞尔协议，以及最终的长期协议。
目前为止，除了Glezos的批评声之外，在齐普拉斯所属党派内部还未出现有人公开表示反对的迹象；Glezos并非党内重量级人物，但却是道德权威。
他打破党内统一立场的作法立刻引来政府的回应。“我们将会一直尊重Manolis Glezos这样的人，”Sakellaridis说。“但...我认为(作出)昨天的声明是受到了误导，是错误的。”(完)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)