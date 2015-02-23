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货币新闻 | 2015年 2月 24日 星期二 07:03 BJT

《焦点》汇控年度税前获利下降17%，下调ROE目标

* 税前获利令人失望，股价下挫近6%

* RoE目标从12-15%调回到10%以上

* 汇控称目标基于12-13%的核心资本比率

* “我们仍在简化业务的途中”--行政总裁

路透伦敦2月23日 - 汇丰控股(HSBC) 周一公布年度税前获利下降17%，并下调了获利目标。该行同时表示，关于旗下瑞士分支帮助客户逃税的指控令其蒙羞。

这家欧洲最大银行公布的业绩，反映出以前不当行为造成的成本，以及为了避免再度发生丑闻所投入的成本。汇控表示，瑞士分支严重破坏了其形象。该分支上周遭到瑞士官员的突击检查，现在亦成为英国调查对象。

“我们中的许多人，包括我自己在内，认为这个私人银行部门以前的做法给汇丰控股带来了耻辱，使其声誉受损。我认为耻辱是一个恰当的字眼，”汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)对记者表示。

欧智华本人周日亦被卷入这起丑闻的漩涡。英国卫报称，他通过一家巴拿马公司在汇控的瑞士私人银行存入了数以百万计的英镑。
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