《焦点》汇控年度税前获利下降17%，下调ROE目标

* 税前获利令人失望，股价下挫近6%

* RoE目标从12-15%调回到10%以上

* 汇控称目标基于12-13%的核心资本比率

* “我们仍在简化业务的途中”--行政总裁

路透伦敦2月23日 - 汇丰控股(HSBC) 周一公布年度税前获利下降17%，并下调了获利目标。该行同时表示，关于旗下瑞士分支帮助客户逃税的指控令其蒙羞。

这家欧洲最大银行公布的业绩，反映出以前不当行为造成的成本，以及为了避免再度发生丑闻所投入的成本。汇控表示，瑞士分支严重破坏了其形象。该分支上周遭到瑞士官员的突击检查，现在亦成为英国调查对象。

“我们中的许多人，包括我自己在内，认为这个私人银行部门以前的做法给汇丰控股带来了耻辱，使其声誉受损。我认为耻辱是一个恰当的字眼，”汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)对记者表示。