《焦点》汇控年度税前获利下降17%，下调ROE目标

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
* 税前获利令人失望，股价下挫近6%
* RoE目标从12-15%调回到10%以上
* 汇控称目标基于12-13%的核心资本比率
* “我们仍在简化业务的途中”--行政总裁
路透伦敦2月23日 - 汇丰控股(HSBC) 周一公布年度税前获利下降17%，并下调了获利目标。该行同时表示，关于旗下瑞士分支帮助客户逃税的指控令其蒙羞。
这家欧洲最大银行公布的业绩，反映出以前不当行为造成的成本，以及为了避免再度发生丑闻所投入的成本。汇控表示，瑞士分支严重破坏了其形象。该分支上周遭到瑞士官员的突击检查，现在亦成为英国调查对象。
“我们中的许多人，包括我自己在内，认为这个私人银行部门以前的做法给汇丰控股带来了耻辱，使其声誉受损。我认为耻辱是一个恰当的字眼，”汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)对记者表示。
欧智华本人周日亦被卷入这起丑闻的漩涡。英国卫报称，他通过一家巴拿马公司在汇控的瑞士私人银行存入了数以百万计的英镑。
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)