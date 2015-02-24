《焦点》汇控年度税前获利下降17%，下调ROE目标

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
**股东权益报酬率(ROE)**
欧智华2011年被任命为行政总裁，上台以来出售或关闭了77项业务，砍掉了超过5万个职位，以精简汇控繁杂的业务和提升获利。在金融危机过后，监管机构提高了银行的资本要求，增大了大型银行的盈利难度。
欧智华表示，这项工作远未完成，但他反对监管者及投资者关于分拆汇控或摩根大通 之类的大银行的呼声。
“我们仍在精简公司的过程中...我不排除可能处置更多业务的可能性。”
“但我并不认为该企业太大而难以管理。你可以从营收方面看到其合理性，即使经营(一家大银行的)成本显然会上升，”他说。
自危机爆发前以来，汇控把手上持有的用于吸收潜在损失的资本增加了60%以上。欧智华表示，该行打算把核心资本比率从目前的10.9%提高到12-13%，以便有足够的储备来满足监管者的要求。
汇控把未来3-5年的股东权益报酬率(ROE)下调到10%以上，2011年定下的最初目标是12-15%。而在2014年，这个衡量盈利性的指标从2013年的9.2%降到了7.3%。
欧智华表示，需要改善在拉美、土耳其和美国，以及商业与投资银行领域的盈利能力。
在金融危机以前，大型银行的股东权益报酬率通常超过10%。
汇控的集团营收保持稳定，旗下商业银行部门的获利创出纪录最高水平，但由于营收下降和成本增加，包括投资银行在内的全球银行与市场部门获利下降38%。
2014年基本营业费用为379亿美元，比2013年增加6.1%。这表明，面对更加严格的监管以及需要增加合规员工，欧智华在降低成本方面遇到困难。这些成本继续影响回报。
汇控支付或拨备了34亿美元，用于汇率操纵案罚款，以及因“误售”保险产品而赔偿英国客户等事宜。(完)
(编译 张涛/孙茉莉；审校 龚芳/张明钧/许娜)
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路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)