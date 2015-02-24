《焦点》汇控年度税前获利下降17%，下调ROE目标

**股东权益报酬率(ROE)**

欧智华2011年被任命为行政总裁，上台以来出售或关闭了77项业务，砍掉了超过5万个职位，以精简汇控繁杂的业务和提升获利。在金融危机过后，监管机构提高了银行的资本要求，增大了大型银行的盈利难度。

欧智华表示，这项工作远未完成，但他反对监管者及投资者关于分拆汇控或摩根大通 之类的大银行的呼声。

“我们仍在精简公司的过程中...我不排除可能处置更多业务的可能性。”

“但我并不认为该企业太大而难以管理。你可以从营收方面看到其合理性，即使经营(一家大银行的)成本显然会上升，”他说。

自危机爆发前以来，汇控把手上持有的用于吸收潜在损失的资本增加了60%以上。欧智华表示，该行打算把核心资本比率从目前的10.9%提高到12-13%，以便有足够的储备来满足监管者的要求。

汇控把未来3-5年的股东权益报酬率(ROE)下调到10%以上，2011年定下的最初目标是12-15%。而在2014年，这个衡量盈利性的指标从2013年的9.2%降到了7.3%。

欧智华表示，需要改善在拉美、土耳其和美国，以及商业与投资银行领域的盈利能力。

在金融危机以前，大型银行的股东权益报酬率通常超过10%。

汇控的集团营收保持稳定，旗下商业银行部门的获利创出纪录最高水平，但由于营收下降和成本增加，包括投资银行在内的全球银行与市场部门获利下降38%。

2014年基本营业费用为379亿美元，比2013年增加6.1%。这表明，面对更加严格的监管以及需要增加合规员工，欧智华在降低成本方面遇到困难。这些成本继续影响回报。

汇控支付或拨备了34亿美元，用于汇率操纵案罚款，以及因“误售”保险产品而赔偿英国客户等事宜。(完)