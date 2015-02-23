版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 07:19 BJT

澳股业绩：必和必拓半年度获利下滑31%，但好于预期

路透墨尔本2月24日 - 全球大型矿业公司必和必拓 周二公布半年度获利下滑31%，为2013年来最差表现，因其主要四种产品价格崩跌，且公司警告称，将进一步削减成本以因应疲软市况。

必和必拓将截至2015年6月止的资本支出目标下调，且警告称，将在未来两年节省40亿美元。公司称，将坚持不减少股息的政策。

“我们对公司将维持逐渐增加股息的政策、且继续有选择性地投资于具诱人回报的计划充满信心，”必和必拓执行长Andrew Mackenzie在声明中表示。

截至2014年12月的半年中，基本获利下跌至53.5亿美元，高于分析师预期的约51亿美元，上年同期为77.6亿美元。

必和必拓将中期派息上调5%至0.62美元，稍高于市场预期的0.61美元。

一如1月公司发出的警告，必和必拓对卖出的一些离岸石油资产税前减记3.28亿美元，以及对澳洲镍业务税前减记4.09亿美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐