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货币新闻 | 2015年 2月 25日 星期三 00:08 BJT

表格：美国里奇蒙联邦储备银行2月综合制造业指数为0，1月为正6

路透2月24日 - 美国里奇蒙联邦储备银行周二公布，2月综合制造业指数为0，1月为正6。 以下为具体数据及分项：

2月 　1月 　12月 　 制造业综合指数 0 6 7

出货 -1 10 5

新订单 -2 4 4 产能利用 -4 9 -5 投入物价 　 0.32 0.70 1.26 产出物价 　0.09 0.53 0.83 制成品库存 20 25 22
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