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市场报道 | 2015年 2月 24日 星期二 07:37 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--2月24日-3月3日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

2月23日当周

2月24日(二)

1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 12月 +0.6% +0.7%

未经季节调整房价指数(较前月) -0.2% -0.2%

房价指数(较上年同期) +4.3% +4.3%

1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 2月初值 -- 54.4

Markit服务业PMI 54.1 54.2

1500 美国消费者信心指数 2月 99.6 102.9

1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 2月 -- 正6

2月25日(三)

1200 美国抵押贷款市场指数 当周 -- 435.6

再融资指数 -- 2,012.8

1500 美国新屋销售年率(万户) 1月 47.0 48.1

2月26日(四)

-- 美国建筑许可年率(万户) 1月修正值 -- 105.3

1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -0.6% -0.3%

未经季节调整的CPI(较上年同期) -0.1% +0.8%

经季节调整的核心CPI(较前月) +0.1% +0.1%

未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.6% +1.6%

每周平均实质所得(较前月) +0.3% +0.2%

1330 美国耐久财订单 1月 +1.7% -3.3%

扣除运输的耐久财订单 +0.5% -0.8%

扣除国防的耐久财订单 -- -3.0%

扣除飞机的非国防资本财订单 +0.3% -0.1%

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月21日当周 29.0 28.3

四周均值(万人) -- 28.325

续请失业金人数(万人) 2月14日当周 239.0 242.5

1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -0.4% -0.7%

(较上年同期) +0.7% +1.5%

央行核心CPI(较前月) +0.1% -0.3%

(较上年同期) +2.1% +2.2%

1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 12月 -- +0.8%

(较上年同期) -- +5.3%

房价指数 -- 216.9

1600 美国堪萨斯联储综合指数 2月 -- 正3

制造业指数 -- 负2

2月27日(五)

1330 美国实质GDP环比年率 第四季修正值 +2.1% +2.6%

GDP最终销售 +1.6% +1.8%

GDP消费支出 -- +4.3%

GDP隐性平减指数 持平 -0.1%

核心PCE物价指数 +1.1% +1.1%

个人消费支出(PCE)物价指数 -0.5% -0.5%

1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 2月 58.0 59.4

1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数 2月终值 94.0 93.6

现况指数 103.0 103.1

预期指数 87.8 87.5

1500 美国成屋待完成销售指数 1月 -- 100.7

指数变动(较前月) +2.0% -3.7%

3月2日当周

3月2日(一)

-- 美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数 1月 -- +0.7%

1330 美国实质个人支出(较前月) 1月 -- -0.1%

个人所得(较前月) +0.4% +0.3%

核心PCE物价指数(较前月) +0.1% 持平

(较上年同期) -- +1.3%

PCE物价指数(较前月) -- -0.2%

(较上年同期) -- +0.7%

1430 加拿大RBC制造业PMI(经季节调整) 2月 -- 51.0

1430 加拿大经常帐(亿加元) 第四季 -- 赤字84.0

1445 美国Markit制造业PMI 2月终值 -- 54.3

1500 美国建筑支出(较前月) 1月 +0.3% +0.4%

1500 美国供应管理协会(ISM)制造业PMI 2月 53.4 53.5

就业指数 -- 54.1

新订单指数 -- 52.9

投入物价指数 34.0 35.0

3月3日(二)

1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -- +0.7%

GDP环比年率 -- +2.8%

GDP(较前月) 12月 -- -0.2%

1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- -1.6%

(较上年同期) -- -0.5%

1445 美国ISM纽约企业活动指数 2月 -- 671.1

-- 美国国内汽车销售年率(万辆) 2月 1,680 1,666 (完)

经济指标预测或公布日程

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澳洲 台湾 (整理 陈宗琦；审校 戴素萍)
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