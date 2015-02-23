欧洲金融：希腊存款外流上周增加50%至30亿欧元--摩根大通

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦2月23日 - 据摩根大通估计，在上周五达成延长救助计划的协议之前，希腊银行业存款上周流出约30亿欧元，比前一周大增50%。
摩根大通表示，存款外流加速，意味着希腊银行业将在八周内耗尽用于新贷款的担保品，而前一周的估计是14周。
上述估算的基础是，希腊银行业者最多可以从欧洲央行(ECB)和希腊央行获得1,080亿欧元融资。希腊银行业者已经用掉了其中的850亿欧元，还有230亿欧元可用。
希腊存款外流情况的确切数据要滞后很长时间，意味着估算数字是最及时的指南。
存款外流速度上周明显加快。
周五三名资深的银行消息人士对路透表示，周三和周四总计超过10亿欧元外流。另一名资深银行家表示，周五一天就外流10亿欧元左右。
一名政府官员表示，希腊将在周二向欧元区提交经济改革计划。原定的最终期限是周一。这份清单是欧元区延长对希腊金融援助的前提。 (完)
(编译 张涛；审校 王兴亚)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。