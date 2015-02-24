欧洲经济指标预测--2月24日-3月3日****

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月23日当周 2月24日(二) 0700 德国经季节调整国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季修正值 +0.7% +0.7% 未经季节调整GDP(较上年同期) +1.5% +1.6% 0745 法国企业景气指数 2月 正99 正99 0815 瑞士非农就业岗位(万) 第四季 -- 422.7 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 1月终值 -1.6% -0.1% (较上年同期) -0.6% -0.6% 扣除食品和能源的HICP(较前月) -1.8% +0.3% (较上年同期) +0.6% +0.7% 2月24日-3月4日 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 2月 -- +0.3% (较上年同期) -- +6.8% 2月25日(三) 0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 1月 -- 1.42 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 1月初值 -- 顺差52.5 2月26日(四) 0700 德国Gfk消费者信心指数 3月 9.5 9.3 0745 法国消费者信心指数 2月 正91 正90 0815 瑞士工业订单(较上年同期) 第四季 -- +0.7% 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 2月 减少1.0 减少0.8 未经季节调整失业人数(万人) 300.0 300.0 经季节调整失业率 6.5% 6.5% 经季节调整失业人数(万人) -- 283.6 0900 意大利经季节调整零售销售(较前月) 12月 -- +0.1% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -2.3% 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 1月 +3.7% +3.6% 民间贷款 -0.3% -0.5% M3三个月移动平均年增长率 -- +3.1% 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季修正值 +0.5% +0.5% (较上年同期) +2.7% +2.7% 0930 英国企业投资(较前季) 第四季初值 +1.9% -1.4% (较上年同期) -- +5.2% 1000 意大利企业信心指数 2月 98.0 97.1 1000 意大利消费者信心指数 2月 104.5 104.0 1000 欧元区企业景气指数 2月 0.22 0.16 经济景气指数 101.9 101.2 工业景气指数 负4.5 负5.0 服务业景气指数 正5.3 正4.8 消费者信心指数 负6.7 负8.5 消费者通胀预期指数 -- 负3.6 生产者通胀预期指数 -- 负5.7 1100 意大利薪资指数(较前月) 1月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.1% 2月27日(五) 0005 英国GfK消费者信心指数 2月 正2 正1 0700 德国进口物价(较前月) 1月 -1.0% -1.7% (较上年同期) -4.6% -3.7% 0745 法国消费者支出(较前月) 1月 -- +1.5% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- -0.9% 0800 瑞士KOF领先指标 2月 90.0 97.0 1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月初值 持平 -0.4% (较上年同期) -0.5% -0.6% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.2% -2.5% (较上年同期) -0.3% -0.5% 1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月初值 +0.7% -1.1% (较上年同期) -0.2% -0.4% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.7% -1.3% (较上年同期) -0.4% -0.5% 3月2日当周 3月2日(一) 0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 48.2 0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 2月 -- 49.9 0850 法国Markit制造业PMI 2月 -- 47.7 0855 德国Markit/BME制造业PMI 2月 -- 50.9 0900 欧元区Markit制造业PMI 2月终值 -- 51.1 0900 意大利失业率 1月 -- 12.9% 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 1月 -- 增加5.78 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加16.12 抵押贷款批准件数(千件) -- 60.275 M4货供额(较前月) -- +0.1% 0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 2月 -- 53.0 1000 欧元区HICP(较上年同期) 2月初值 -- -- 1000 欧元区失业率 1月 -- 11.4% 3月2日-3月3日 0700 德国实质零售销售(较前月) 1月 +0.4% +0.2% (较上年同期) +2.6% +4.0% 3月3日(二) 0545 瑞士GDP(较上季) 第四季 -- +0.6% (较上年同期) -- +1.9% 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 2月 -- 59.1 1000 欧元区生产者物价指数(较前月) 1月 -- -1.0% (较上年同期) -- -2.7% (完)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)