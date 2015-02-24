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市场报道 | 2015年 2月 24日 星期二 08:23 BJT

****欧洲经济指标预测--2月24日-3月3日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段      预估值       前值   
     
    2月23日当周      
    2月24日(二)
    0700 德国经季节调整国内生产总值(GDP)(较前季)  第四季修正值     +0.7%       +0.7%
               未经季节调整GDP(较上年同期)                         +1.5%       +1.6% 
    0745 法国企业景气指数                              2月          正99        正99    
    0815 瑞士非农就业岗位(万)                         第四季         --        422.7
    1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)      1月终值       -1.6%       -0.1%
                                   (较上年同期)                    -0.6%       -0.6%
               扣除食品和能源的HICP(较前月)                        -1.8%       +0.3%
                               (较上年同期)                        +0.6%       +0.7%         
    

    2月24日-3月4日     
    0700 英国Nationwide房价指数(较前月)                 2月          --        +0.3%
                            (较上年同期)                              --       +6.8%           
    
    2月25日(三)
    0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                      1月           --        1.42  
    0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)              1月初值          --    顺差52.5         
          
    2月26日(四) 
    0700 德国Gfk消费者信心指数                          3月           9.5        9.3
    0745 法国消费者信心指数                             2月          正91       正90
    0815 瑞士工业订单(较上年同期)                    第四季           --       +0.7%
    0855 德国经季节调整失业人数变化(万人)               2月       减少1.0    减少0.8
              未经季节调整失业人数(万人)                            300.0      300.0
              经季节调整失业率                                       6.5%       6.5%
              经季节调整失业人数(万人)                                --       283.6
    0900 意大利经季节调整零售销售(较前月)              12月           --       +0.1%
               未经季节调整零售销售(较上年同期)                       --       -2.3%
    0900 欧元区M3货供额(较上年同期)                     1月         +3.7%      +3.6%
                  民间贷款                                          -0.3%      -0.5%
                  M3三个月移动平均年增长率                            --       +3.1%    
    0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季)             第四季修正值     +0.5%      +0.5%
                              (较上年同期)                          +2.7%      +2.7%    
    0930 英国企业投资(较前季)                       第四季初值      +1.9%      -1.4%
                     (较上年同期)                                     --       +5.2%       
    1000 意大利企业信心指数                             2月          98.0       97.1
    1000 意大利消费者信心指数                           2月         104.5      104.0
    1000 欧元区企业景气指数                             2月          0.22       0.16
                经济景气指数                                        101.9      101.2
                工业景气指数                                        负4.5      负5.0
                服务业景气指数                                      正5.3      正4.8
                消费者信心指数                                      负6.7      负8.5
                消费者通胀预期指数                                    --       负3.6
                生产者通胀预期指数                                    --       负5.7            
 
    1100 意大利薪资指数(较前月)                         1月           --        持平
                       (较上年同期)                                   --       +1.1%  
   
    2月27日(五)
    0005 英国GfK消费者信心指数                          2月           正2        正1 
    0700 德国进口物价(较前月)                           1月         -1.0%      -1.7%
                     (较上年同期)                                   -4.6%      -3.7% 
    0745 法国消费者支出(较前月)                         1月           --       +1.5%
    0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)                1月           --       -0.9% 
    0800 瑞士KOF领先指标                                2月          90.0       97.0
    1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)            2月初值        持平      -0.4%  
                                  (较上年同期)                      -0.5%      -0.6%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                    -0.2%      -2.5%
                                    (较上年同期)                    -0.3%      -0.5%    
    1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)              2月初值       +0.7%      -1.1%
                             (较上年同期)                           -0.2%      -0.4% 
              消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                      +0.7%      -1.3%
                                  (较上年同期)                      -0.4%      -0.5%     
    
    3月2日当周
    3月2日(一)
    0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                  2月           --        48.2  
    0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI                    2月           --        49.9
    0850 法国Markit制造业PMI                            2月           --        47.7
    0855 德国Markit/BME制造业PMI                        2月           --        50.9
    0900 欧元区Markit制造业PMI                      2月终值           --        51.1
    0900 意大利失业率                                   1月           --       12.9%    
    0930 英国消费者信贷(亿英镑)                         1月           --    增加5.78
            抵押贷款发放金额(亿英镑)                          　      --   增加16.12
            抵押贷款批准件数(千件)                                    --      60.275
            M4货供额(较前月)                                          --       +0.1%   
    0930 英国Markit/CIPS制造业PMI                       2月           --        53.0
    1000 欧元区HICP(较上年同期)                     2月初值           --         --
    1000 欧元区失业率                                   1月           --       11.4%    
    
    3月2日-3月3日
    0700 德国实质零售销售(较前月)                       1月         +0.4%      +0.2%
                     (较上年同期)                                   +2.6%      +4.0%
    
    3月3日(二) 
    0545 瑞士GDP(较上季)                             第四季          --        +0.6%
                (较上年同期)                                         --        +1.9%  
    0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI                      2月           --         59.1  
    1000 欧元区生产者物价指数(较前月)                  1月           --        -1.0%
                          (较上年同期)                               --        -2.7% (完)
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