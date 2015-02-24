版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 25日 星期三 07:18 BJT

****主要国家经济指标预测--2月25日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段        预估值       前值  
    
    0030  澳洲薪资价格指数(较上季)                    第四季          +0.6%      +0.6%
                         (较上年同期)                                 +2.5%      +2.6%
    0700  瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                      1月           --         1.42
    0900  意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)              1月初值          --     顺差52.5
    1200  美国抵押贷款市场指数                          当周           --        435.6
              再融资指数                                               --      2,012.8
    1500  美国新屋销售年率(万户)                         1月           47.0       48.1
    2145  新西兰进口(亿新西兰元)                         1月           39.3       45.8
                出口(亿新西兰元)                                       37.1       44.2
                贸易收支(亿新西兰元)                               逆差1.83   逆差1.59
                                                  截至1月的一年    逆差16.5   逆差11.5
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                      一周          --     买超4,352
          外国投资日本股票(亿日圆)                                    --     买超1,139   
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段       现值       预估值
    
    0700  德国经季节调整的国内生产总值(GDP)(较前季)  第四季修正值    +0.7%       +0.7%       
                未经季节调整的GDP(较上年同期)                        +1.6%       +1.5%       
    0745  法国企业景气指数                                 2月        正99        正99       
    0815  瑞士非农就业岗位(万)                            第四季     423.1         --        
    1000  欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)         1月终值     -1.6%       -1.6%       
                                    (较上年同期)                     -0.6%       -0.6%       
                扣除食品和能源的HICP(较前月)                         -1.6%       -1.8%       
                                (较上年同期)                         +0.6%       +0.6%       
    1400  美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月)  12月       +0.9%       +0.6%       
                            未经季节调整房价指数(较前月)             +0.1%       -0.2%       
                            房价指数(较上年同期)                     +4.5%       +4.3%       
    1445  美国Markit综合采购经理人指数(PMI)              2月初值      56.8         --        
              Markit服务业PMI                                         57.0        54.1       
    1500  美国消费者信心指数                               2月        96.4        99.6       
    1500  美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数             2月           0         --        
    2100  韩国消费者信心指数                               2月         103         -- (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐