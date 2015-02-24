主要国家经济指标预测--2月25日****

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲薪资价格指数(较上季) 第四季 +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.5% +2.6% 0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 1月 -- 1.42 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 1月初值 -- 顺差52.5 1200 美国抵押贷款市场指数 当周 -- 435.6 再融资指数 -- 2,012.8 1500 美国新屋销售年率(万户) 1月 47.0 48.1 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 1月 39.3 45.8 出口(亿新西兰元) 37.1 44.2 贸易收支(亿新西兰元) 逆差1.83 逆差1.59 截至1月的一年 逆差16.5 逆差11.5 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 -- 买超4,352 外国投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,139 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0700 德国经季节调整的国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季修正值 +0.7% +0.7% 未经季节调整的GDP(较上年同期) +1.6% +1.5% 0745 法国企业景气指数 2月 正99 正99 0815 瑞士非农就业岗位(万) 第四季 423.1 -- 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 1月终值 -1.6% -1.6% (较上年同期) -0.6% -0.6% 扣除食品和能源的HICP(较前月) -1.6% -1.8% (较上年同期) +0.6% +0.6% 1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 12月 +0.9% +0.6% 未经季节调整房价指数(较前月) +0.1% -0.2% 房价指数(较上年同期) +4.5% +4.3% 1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 2月初值 56.8 -- Markit服务业PMI 57.0 54.1 1500 美国消费者信心指数 2月 96.4 99.6 1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 2月 0 -- 2100 韩国消费者信心指数 2月 103 -- (完)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率