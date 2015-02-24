《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月24日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
*工商时报：
--立法院今日开议，行政院在本会期将向立法院提出65项优先法案，俗称加薪条款的中小企业发展条例，奖酬员工留才的产创条例，及政府接管高铁的奖参条例都将列入优先法案。
--金管会引七活水，拟唱旺寿险商机。为维持寿险业每年破兆元的新契约保费规模，让寿险业务员能发挥战力，留住台湾客户充沛资金，金管会研拟年后逐步开放包括松绑利变寿险、生存保险金可改采月给付、保险实务给付等七大措施，让寿险业今年能有更大发展空间。
--农历春节连续假期六天，房市开出好彩头。远雄企业 、乡林建设 、甲山林广告等新春不打烊的案场，人气、买气已纷纷回笼，虽然不若往年抢到疯狂、签约签到半夜，但房市似乎有拨云见日的契机，建商也开始露出笑容。
*经济日报：
--台股 今日开红盘，财金首长乐观看待台股后市。金管会主委曾铭宗表示，台股过年休市期间，国际主要股市涨幅有1%到2%，台股开盘后应会反应，且外资累计净汇入已达1,967亿美元，再创新高，台股短线可望稳定。
--台北市长柯文哲抛出新议题引发讨论，他建议第二户房子不准贷款，以抑制房价。有决策权的财金部会并不准备埋单，中央银行、财政部和金管会都不赞同，认为规定过严、冲击银行过大；不利中产阶级换屋，将招致民怨。
--中国大陆努力扶植国产晶片厂商，并拉拢台厂来助阵，台湾IC设计龙头厂商联发科 已于今年1月与大陆工信部电子工业标准化技术研究院正式成立两岸专家工作小组，计划今年将积极促成台湾相关产业与大陆智慧手机小米等大厂合作，发展智能家居、网路金融、网路医疗等应用技术，推进大陆市场。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率