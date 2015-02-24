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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 08:29 BJT

全球贸易：美日TPP会谈进度落后--经济财政大臣甘利明

路透东京2月24日 - 日本经济财政大臣甘利明周二表示，美日两国就贸易协议举行的会谈进度落后。

美国与日本持续致力于达成双边贸易协议，此在涉及12国的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)将扮演重要的角色。

美国贸易办公室周五表示，参与TPP谈判的各方首席代表将在3月第二周聚首夏威夷展开协商。这可能令最终达成协议的时间推迟。 (完)

(编译 龚芳; 审校 孙茉莉)
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