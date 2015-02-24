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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 08:24 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--2月24日

路透香港2月24日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较
.(1美元=7.756港元 )
    
    美国股市Nasdaq指数周一连续第九个交易日收高，受助于苹果 上涨，而道琼工业指数
 收低23.60点，或0.13%，至18,116.84点，从近期触及的纪录高位回落，因油价下滑拖累能
源股走软。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       141.770   -2.29      32188            10.996      -0.58
 中国铝业                      11.580    0.00      17076             3.593      -0.76
 中国移动                      67.450   -1.39     236874           104.628      -0.16
 中国人寿                      61.890   -1.40      27389            32.001      -0.92
 中石油                       113.500   -1.14      21881             8.803      -0.98
 中石化                        82.230   -1.38      27647             6.378      -1.12
 汇丰控股                      44.680   -4.28    3921103            69.308      -3.74
 中电信                        63.780   -1.59       6305             4.947      -0.67
 中国联通                      16.830   -1.12      43409            13.053      -0.66
 兖州煤业                       8.080   -0.86      10865             6.267      -1.00
 华能国际                      48.250   -0.08       7867             9.356      -0.89
 南方航空                      24.230   -1.14      18462             3.759      -0.04
 东方航空                      24.030   -1.31       3954             3.728       0.47
 中芯国际                       4.390   -0.90       2604             0.681      -1.31
 （完）

 (整理　梁慧仪)
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