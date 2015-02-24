《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--2月24日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透香港2月24日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较 .(1美元=7.756港元 ) 美国股市Nasdaq指数周一连续第九个交易日收高，受助于苹果 上涨，而道琼工业指数 收低23.60点，或0.13%，至18,116.84点，从近期触及的纪录高位回落，因油价下滑拖累能 源股走软。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 141.770 -2.29 32188 10.996 -0.58 中国铝业 11.580 0.00 17076 3.593 -0.76 中国移动 67.450 -1.39 236874 104.628 -0.16 中国人寿 61.890 -1.40 27389 32.001 -0.92 中石油 113.500 -1.14 21881 8.803 -0.98 中石化 82.230 -1.38 27647 6.378 -1.12 汇丰控股 44.680 -4.28 3921103 69.308 -3.74 中电信 63.780 -1.59 6305 4.947 -0.67 中国联通 16.830 -1.12 43409 13.053 -0.66 兖州煤业 8.080 -0.86 10865 6.267 -1.00 华能国际 48.250 -0.08 7867 9.356 -0.89 南方航空 24.230 -1.14 18462 3.759 -0.04 东方航空 24.030 -1.31 3954 3.728 0.47 中芯国际 4.390 -0.90 2604 0.681 -1.31 （完） (整理 梁慧仪)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率