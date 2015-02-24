《香港重要政经日程》--2月24日-3月6日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
================== 今日重要政经消息=================
2月24日（周二）
-- 沪港通服务暂停。
-- 电能实业 公布全年业绩。
-- 长江生命科技 公布全年业绩。
-- 俄铝 公布全年业绩。
-- 光汇石油 公布中期业绩。
-- TOM集团 公布全年业绩。（原为2月25日）
-- 合生元 公布全年业绩。
================== 近期重要政经消息=================
2月25日（周三）
--11:00 财政司司长公布2015/16年度财政预算案。
-- 公布2014年第四季本地生产总值（GDP）。
-- 长江基建 公布全年业绩。
-- 澳博控股 公布全年业绩。
-- 思捷环球 公布中期业绩。
-- 玖龙纸业 公布中期业绩。
*-- 堡狮龙 公布中期业绩。
*-- 卓能集团 公布中期业绩。
*-- 香港资源 公布中期业绩。
--09:00 长江实业 股东特别大会。
--10:45 新昌营造 股东特别大会。
--11:00 中国支付通 股东特别大会。
--11:30 新昌管理 股东特别大会。
*--15:00 星谦化工控股 股东周年大会。
2月26日（周四）
-- 公布1月份出口及进口数字。
-- 长江实业 公布全年业绩。
-- 和记黄埔 公布全年业绩。
-- 中电控股 公布全年业绩。
-- 友邦保险 公布全年业绩。
-- 创兴银行 公布全年业绩。
-- 新世界百货 公布中期业绩。
-- 新创建 公布中期业绩。
-- 时计宝 公布中期业绩。
*-- 亚洲果业 公布中期业绩。
*-- 有线宽频 公布年度业绩。
2月27日（周五）
-- 公布1月份M3货币供应。
-- 公布1月份外汇基金总资产。
-- 新鸿基地产 公布中期业绩。
-- 新世界发展 公布中期业绩。
-- 国浩集团 公布中期业绩。
-- 汇贤产业信托 公布全年业绩。
-- 冠君产业信托 公布全年业绩。
-- 越秀地产 公布全年业绩。
-- 高鑫零售 公布全年业绩。
-- 大昌行 公布全年业绩。
-- 国浩集团 公布中期业绩。
-- 亨泰消费品 公布中期业绩。
*--09:30 中国金海国际 股东特别大会。
*--14:30 潍柴动力 在中国举行股东特别大会。
3月1日（周日）
-- 信义玻璃 公布全年业绩。
-- 信义光能 公布全年业绩。
3月2日（周一）
-- TCL通讯 公布全年业绩。
-- TCL多媒体 公布全年业绩。
-- 花样年 公布全年业绩。
3月3月（周二）
-- 公布1月份零售销售数据。
-- 中国联通 公布全年业绩。
-- 佐丹奴 公布全年业绩。
*--14:50 中集 在中国举行股东特别大会。
3月4日（周三）
-- 汇丰公布2月份PMI。
-- 渣打集团 公布全年业绩。
-- ASM太平洋 公布全年业绩。
-- 廖创兴企业 公布全年业绩。
3月5日（周四）
-- 港交所 公布全年业绩。
-- 鹰君 公布全年业绩。
3月6日（周五）
-- 公布2月份外汇储备资产。
--09:00 湖南有色金属 股东特别大会。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率