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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 08:47 BJT

《香港重要政经日程》--2月24日-3月6日

================== 今日重要政经消息=================

2月24日（周二）

-- 沪港通服务暂停。

-- 电能实业 公布全年业绩。

-- 长江生命科技 公布全年业绩。

-- 俄铝 公布全年业绩。

-- 光汇石油 公布中期业绩。

-- TOM集团 公布全年业绩。（原为2月25日）

-- 合生元 公布全年业绩。

================== 近期重要政经消息=================

2月25日（周三）

--11:00 财政司司长公布2015/16年度财政预算案。

-- 公布2014年第四季本地生产总值（GDP）。

-- 长江基建 公布全年业绩。

-- 澳博控股 公布全年业绩。

-- 思捷环球 公布中期业绩。

-- 玖龙纸业 公布中期业绩。

*-- 堡狮龙 公布中期业绩。

*-- 卓能集团 公布中期业绩。

*-- 香港资源 公布中期业绩。

--09:00 长江实业 股东特别大会。

--10:45 新昌营造 股东特别大会。

--11:00 中国支付通 股东特别大会。

--11:30 新昌管理 股东特别大会。

*--15:00 星谦化工控股 股东周年大会。

2月26日（周四）

-- 公布1月份出口及进口数字。

-- 长江实业 公布全年业绩。

-- 和记黄埔 公布全年业绩。

-- 中电控股 公布全年业绩。

-- 友邦保险 公布全年业绩。

-- 创兴银行 公布全年业绩。

-- 新世界百货 公布中期业绩。

-- 新创建 公布中期业绩。

-- 时计宝 公布中期业绩。

*-- 亚洲果业 公布中期业绩。

*-- 有线宽频 公布年度业绩。

2月27日（周五）

-- 公布1月份M3货币供应。

-- 公布1月份外汇基金总资产。

-- 新鸿基地产 公布中期业绩。

-- 新世界发展 公布中期业绩。

-- 国浩集团 公布中期业绩。

-- 汇贤产业信托 公布全年业绩。

-- 冠君产业信托 公布全年业绩。

-- 越秀地产 公布全年业绩。

-- 高鑫零售 公布全年业绩。

-- 大昌行 公布全年业绩。

-- 国浩集团 公布中期业绩。

-- 亨泰消费品 公布中期业绩。

*--09:30 中国金海国际 股东特别大会。

*--14:30 潍柴动力 在中国举行股东特别大会。

3月1日（周日）

-- 信义玻璃 公布全年业绩。

-- 信义光能 公布全年业绩。

3月2日（周一）

-- TCL通讯 公布全年业绩。

-- TCL多媒体 公布全年业绩。

-- 花样年 公布全年业绩。

3月3月（周二）

-- 公布1月份零售销售数据。

-- 中国联通 公布全年业绩。

-- 佐丹奴 公布全年业绩。

*--14:50 中集 在中国举行股东特别大会。

3月4日（周三）

-- 汇丰公布2月份PMI。

-- 渣打集团 公布全年业绩。

-- ASM太平洋 公布全年业绩。

-- 廖创兴企业 公布全年业绩。

3月5日（周四）

-- 港交所 公布全年业绩。

-- 鹰君 公布全年业绩。

3月6日（周五）

-- 公布2月份外汇储备资产。

--09:00 湖南有色金属 股东特别大会。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
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