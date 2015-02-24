版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 08:40 BJT

《全球汇市》叶伦发表证词前美元/日圆持稳，欧元受希腊问题牵累回落

欧元 持稳于1.1335美元；此前在隔夜市场下跌约0.4%，因希腊与债权人之间就展延贷款达成协议而引发的涨势消退。

欧元兑日圆 几无变动，报134.79日圆，此前于隔夜市场下滑0.6%。

一名政府官员表示，希腊将在周二向欧元区提交经济改革计划。原定的最终期限是周一。

美元指数 涨0.3%，报94.562点，微幅涨向上月触及的11年高位95.481。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1334 1.1330 +0.04 -6.31 1.2097

美元/日圆 118.90 118.81 +0.08 -0.65 119.68

欧元/日圆 134.76 134.61 +0.11 -6.92 144.78

美元/瑞郎 0.9506 0.9494 +0.13 -4.38 0.9941

英镑/美元 1.5448 1.5452 -0.03 -0.80 1.5573

美元/加元 1.2568 1.2571 -0.02 +8.18 1.1618

澳元/美元 0.7800 0.7797 +0.04 -4.51 0.8168

新西兰元/美元 0.7528 0.7522 +0.08 -3.45 0.7797

澳元/日圆 92.740 92.680 +0.06 -5.13 97.750

新西兰元/日圆 89.510 89.350 +0.18 -4.07 93.310

英镑/日圆 183.68 183.61 +0.04 -1.45 186.38

澳元/新西兰元 1.0356 1.0360 -0.04 -1.08 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧/许娜/陈宗琦；审校 王兴亚/张涛/龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐