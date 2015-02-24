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货币新闻 | 2015年 2月 24日 星期二 08:58 BJT

国际油市：美国原油期货持稳，部分炼厂停止运转推高取暖油期货

美国35年来最大规模的炼油厂罢工行动已进入第四周，有12座炼厂工人参与罢工，总计全美约五分之一产能受到影响。但消息人士称，本周中段之前可能恢复劳资谈判。

布兰特原油 周一收低1.32美元，报每桶58.90美元。

页岩油生产商减少钻井活动的速度之快，在数月之内可能就会使美国原油产量下滑速度快于预期。业界高层表示他们须降低成本以因应油价重挫。

路透调查初步结果显示，2月20日为止的美国商业原油一周库存料增加，油品库存料下滑。

尼日利亚石油部长接受英国金融时报(FT)采访时称，若原油价格进一步下滑，该国将召集石油输出国组织(OPEC)举行特别会议。

行业消息人士周一表示，利比亚已恢复从Sarir和Messla油田向Hariga港的原油输送，每日约可输送3万桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/李婷仪 审校 徐文焰)
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