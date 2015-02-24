法国财政：欧盟官员威胁惩处法国违反预算纪律，但愿意达成协议

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
莫斯可维西明确表明，他正致力于让欧盟执委会推迟截止日期，法国要在该日期前将整体公共赤字占GDP比重降至低于欧盟上限3%。
虽然欧盟28个成员国将在周三开会，但对于法国、意大利和比利时预算未能按规定一事，可能只会在3月初宣布相关决定。
执委会先前曾表示，将在周五提出相关分析。
“有一事件再清楚也不过，这就是2015年3%的承诺不会实现。我们因此将必须延长截止日期。问题在于要在什么样的条件下延长。”
法国社会党政府今年料将把公共赤字占GDP的比重降至4.1%，去年预估为4.4%，政府曾经誓言今年终将会达到欧盟的规定。
根据路透见到的一封信，法国并设法规避被处以罚款的风险，其告诉执委会必要时会在今年稍晚采取额外行动。法国并指出，2014年完整预算数据只会在3月底时公布。(完) (编译 徐文焰/戴素萍 审校 许娜/孙茉莉)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。