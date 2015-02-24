法国财政：欧盟官员威胁惩处法国违反预算纪律，但愿意达成协议

莫斯可维西明确表明，他正致力于让欧盟执委会推迟截止日期，法国要在该日期前将整体公共赤字占GDP比重降至低于欧盟上限3%。

虽然欧盟28个成员国将在周三开会，但对于法国、意大利和比利时预算未能按规定一事，可能只会在3月初宣布相关决定。

执委会先前曾表示，将在周五提出相关分析。

“有一事件再清楚也不过，这就是2015年3%的承诺不会实现。我们因此将必须延长截止日期。问题在于要在什么样的条件下延长。”

法国社会党政府今年料将把公共赤字占GDP的比重降至4.1%，去年预估为4.4%，政府曾经誓言今年终将会达到欧盟的规定。