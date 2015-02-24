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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 09:05 BJT

《交易视点》台债须观察国际油市及美国数据变化--元大宝来证

路透台北2月24日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评表示，本周公债市场为新年假期后的第一周，在年前台债10年新券已开始发行前交易，交易商因市场变数仍多建仓意愿低，而长债标售利空消息已于年前反应，10年券103/13期 将在1.60%上方整理。

五年券新券发行前交易须等至3月才开始，殖利率不易出现大幅度弹升，后续将持续观察油市价格变化与美国经济数据，美债走势是否有开始走空的迹象，预估五年券103/15 成交区间上修为0.95%-1.05%，10年券103/13期则在1.55%-1.65%区间。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)
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