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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 09:10 BJT

全球金市：金价徘徊在七周低点附近，投资者静待叶伦证词

美国4月期金 小涨0.2%至每盎司1,203.50美元。
    
    叶伦周二将在美国参议院金融委员会做半年度证词陈述，讨论美国经
济和货币政策展望。
    
    投资人急欲看看叶伦是否会呼应美联储1月会议纪录。在该纪录中，
决策者表达了太快升息可能会妨碍美国经济复苏的看法。
    
    美国1月成屋销售骤降至九个月最低，因楼市供应短缺，使今年楼市
买卖活动将加速的预期降温。 
    
    一名政府官员表示，希腊将在周二向欧元区提交经济改革计划。原定
的最终期限是周一。这份清单是欧元区延长对希腊金融援助的前提。 
    
    国际货币基金组织(IMF)数据显示，1月欧元区黄金储备增加7.437吨
至10,791.885吨；土耳其则减少了黄金储备。(完)
        
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 (编译 王兴亚/戴素萍 审校 张荻/张涛)
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