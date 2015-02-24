《焦点》欧洲市场改善，开始悄然提升企业获利

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
欧洲制造商戴姆勒 、ABB 、法国阿尔斯通 均表示，预计其出口可望因欧元贬值而获得提振。而他们的竞争力提升也将对其海外供应商3M 大有助益，3M拥有一个对欧洲工业及保健企业的庞大销售业务，该公司已经预言将从中获利。
“随着出口将有所增加，我想这应该对3M带来帮助，”3M执行长Inge Thulin对投资人说。
**保持谨慎**
许多企业称其俄罗斯及乌克兰市场表现疲软，只要乌克兰紧张情势以及西方对俄制裁持续下去，他们就难以有所期待。此外，法国经济的体质也让企业忧心不已。
但仅有三家企业表示，会担心希腊问题对欧洲经济造成连锁灾难。
部分分析师表示，希腊仍有可能不得不离开欧元区。
然而，即使是对希腊风险忧心的企业之一联合技术 也表示，任何希腊问题造成的负面效应，也会被QE及油价下跌的效应给盖过。
尽管欧洲普遍充满乐观看法，但其中往往带有谨慎氛围。一些企业表示，他们的成长系受到市场价值链末端产品所带动，这是一个复苏远称不上强劲的迹象。
在旅馆集团中，希尔顿 和万豪国际(Marriott International) 均表示，欧洲市场的好表现是拜那些提供有限服务的旅馆品牌扩张之赐，比如希尔顿旗下的逸林酒店(DoubleTree)、万豪旗下的Courtyard和Residence Inn。
而在欧洲几乎只走全方位服务型路线的凯悦酒店集团(Hyatt Hotels Corporation) ，其总裁Mark Hoplamazian说“欧陆市场持续面临苦战。”
消费性产品集团联合利华(Unilever) 在欧洲面临市场萎缩，因消费者改为选择折扣品和无品牌的商品。该公司执行长Paul Polman表示，欧洲消费者的习惯已经从根本上转变。
“经过这几年的撙节措施，经济实惠、堪用即可的心态已根深蒂固。”他说。(完)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)