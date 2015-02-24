《焦点》欧洲市场改善，开始悄然提升企业获利

欧洲制造商戴姆勒 、ABB 、法国阿尔斯通 均表示，预计其出口可望因欧元贬值而获得提振。而他们的竞争力提升也将对其海外供应商3M 大有助益，3M拥有一个对欧洲工业及保健企业的庞大销售业务，该公司已经预言将从中获利。

“随着出口将有所增加，我想这应该对3M带来帮助，”3M执行长Inge Thulin对投资人说。

**保持谨慎**

许多企业称其俄罗斯及乌克兰市场表现疲软，只要乌克兰紧张情势以及西方对俄制裁持续下去，他们就难以有所期待。此外，法国经济的体质也让企业忧心不已。

但仅有三家企业表示，会担心希腊问题对欧洲经济造成连锁灾难。

部分分析师表示，希腊仍有可能不得不离开欧元区。

然而，即使是对希腊风险忧心的企业之一联合技术 也表示，任何希腊问题造成的负面效应，也会被QE及油价下跌的效应给盖过。

尽管欧洲普遍充满乐观看法，但其中往往带有谨慎氛围。一些企业表示，他们的成长系受到市场价值链末端产品所带动，这是一个复苏远称不上强劲的迹象。

在旅馆集团中，希尔顿 和万豪国际(Marriott International) 均表示，欧洲市场的好表现是拜那些提供有限服务的旅馆品牌扩张之赐，比如希尔顿旗下的逸林酒店(DoubleTree)、万豪旗下的Courtyard和Residence Inn。

而在欧洲几乎只走全方位服务型路线的凯悦酒店集团(Hyatt Hotels Corporation) ，其总裁Mark Hoplamazian说“欧陆市场持续面临苦战。”

消费性产品集团联合利华(Unilever) 在欧洲面临市场萎缩，因消费者改为选择折扣品和无品牌的商品。该公司执行长Paul Polman表示，欧洲消费者的习惯已经从根本上转变。