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市场报道 | 2015年 2月 24日 星期二 09:37 BJT

《独家新闻》制药商Par Pharmaceutical拟于今年稍晚进行IPO--消息

路透纽约2月23日 - 知情人士表示，制药商Par Pharmaceutical Companies准备在今年稍晚进行首次公开发行(IPO)，对公司的估值可能达到30-40亿美元。

一名消息人士表示，Par Pharmaceutical可能透过公开发行筹资约5亿美元。该公司为私募股权投资公司--TPG资本所有。

上述消息人士指出，Par就发行事宜已与摩根大通 及高盛 等银行进行了接触。

TPG资本拒绝置评。目前未能立即联络到Par、摩根大通及高盛等公司。

TPG资本于2012年斥资19亿美元收购Par。

根据IPO研究机构Renaissance Capital，今年迄今已有13家医保企业进行IPO，是最为活络的产业类别。(完) (编译 龚芳; 审校 王兴亚)
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