台湾债市：羊年开红盘但交易冷清，等待美联储主席的证词指引

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 债市羊年开红盘然交易意愿低落 * 市场等待美国联邦储备理事会主席叶伦的证词 路透台北2月24日 - 台湾公债次级交易市场周二新春羊年开红盘，然交易意愿急冻，主流券皆未成交。交 易员表示，本周开红盘交易，但因周五还有一天补假，本周只开市三日。且市场观望稍晚美联储主席叶伦的证 词，观望心态弥漫。 交易员指出，美债电子盘波动不大，市场也观望叶伦的证词可能带给市场的影响，且不少交易员还未收假 ，交易室空荡荡，也减少了交投意愿。 〞市场还在休假中，至少现阶段市场没有补券这个压力，〞一位大型证券商交易员说。 交易员表示，若是今日晚间叶伦的证词未使美债走出明显的方向，也不排除本周剩下的二个交易日市场都 是冷清的交易情况，等待3月初开始大家的交投意愿才会回升。 叶伦周二稍晚将在国会发表证词陈述，她会重覆美联储最近一次会议记录的温和论调，还是会重申6月有 可能首度升息，目前尚不确定。 3月10日财政部将标售10年期104/5期公债，目标金额400亿台币。 交易员也提到，近期财政部截标的情况频频，难免影响中长券市场的持券信心，也不排除买气续向短期的 五年券靠拢。只不过，他们也说，近期包括希腊情势、美债的方向等等，都可能影响国际消息面，观望心态偏 浓、挂价远，都是可以理解的现象。目前盘势并未出现明显的方向，但只要美债方向再明确一点，相信台债也 会跟着美债的方向走。 他们预估，明日10年债104/5区间暂看1.60-1.63%；五年债103/15区间则暂估0.98-1.00%。 至于若主管机关有意取消单一金融机构得标单一期公债的上限限制，交易员认为，这短期内也不可能马上 实施，长期来看对债市有好、也有坏，虽然这可能使单一金融机构更多地吸纳台债筹码，有利稳定台债，但在 标售过后，市场也可能扩大解读单一金融机构对公债的胃纳情况，不一定有利台债。 台湾财政部国库署长凌忠嫄对路透表示，已委请央行研议是否取消单一金融机构的公债得标金额不得超过 发行额1/3的限制；若此限制能获取消，可能缓解近期公债标售截标频频的现况。 30 104/4 没有成交 20 104/2 没有成交 10 103/13 没有成交 5 103/15 没有成交 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 董永年)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率