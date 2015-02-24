台湾债市：羊年开红盘但交易冷清，等待美联储主席的证词指引

* 债市羊年开红盘然交易意愿低落 * 市场等待美国联邦储备理事会主席叶伦的证词 路透台北2月24日 - 台湾公债次级交易市场周二新春羊年开红盘，然交易意愿急冻，主流券皆未成交。交 易员表示，本周开红盘交易，但因周五还有一天补假，本周只开市三日。且市场观望稍晚美联储主席叶伦的证 词，观望心态弥漫。 交易员指出，美债电子盘波动不大，市场也观望叶伦的证词可能带给市场的影响，且不少交易员还未收假 ，交易室空荡荡，也减少了交投意愿。 〞市场还在休假中，至少现阶段市场没有补券这个压力，〞一位大型证券商交易员说。 交易员表示，若是今日晚间叶伦的证词未使美债走出明显的方向，也不排除本周剩下的二个交易日市场都 是冷清的交易情况，等待3月初开始大家的交投意愿才会回升。 叶伦周二稍晚将在国会发表证词陈述，她会重覆美联储最近一次会议记录的温和论调，还是会重申6月有 可能首度升息，目前尚不确定。 3月10日财政部将标售10年期104/5期公债，目标金额400亿台币。 交易员也提到，近期财政部截标的情况频频，难免影响中长券市场的持券信心，也不排除买气续向短期的 五年券靠拢。只不过，他们也说，近期包括希腊情势、美债的方向等等，都可能影响国际消息面，观望心态偏 浓、挂价远，都是可以理解的现象。目前盘势并未出现明显的方向，但只要美债方向再明确一点，相信台债也 会跟着美债的方向走。 他们预估，明日10年债104/5区间暂看1.60-1.63%；五年债103/15区间则暂估0.98-1.00%。 至于若主管机关有意取消单一金融机构得标单一期公债的上限限制，交易员认为，这短期内也不可能马上 实施，长期来看对债市有好、也有坏，虽然这可能使单一金融机构更多地吸纳台债筹码，有利稳定台债，但在 标售过后，市场也可能扩大解读单一金融机构对公债的胃纳情况，不一定有利台债。 台湾财政部国库署长凌忠嫄对路透表示，已委请央行研议是否取消单一金融机构的公债得标金额不得超过 发行额1/3的限制；若此限制能获取消，可能缓解近期公债标售截标频频的现况。 30 104/4 没有成交 20 104/2 没有成交 10 103/13 没有成交 5 103/15 没有成交 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 董永年)