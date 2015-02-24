台湾债市：指标公债未成交，观望美联储主席的证词

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透台北2月24日 - 台湾公债次级交易市场周二盘初羊年开红盘，然交易清淡。交易员表示，由于很多交易员仍在延续农历年节的假期，且市场观望美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦本周在国会证词，交易心态趋于保守。
交易员表示，台湾农历年休假期间，美国10年公债殖利率上行，这也令市场的交易心态偏向观望。
〞没什么人上班，今天我们交易台只有我一个上班，〞一位本地证券商交易员说。
美国指标10年期公债价格 周一尾盘上扬21/32，收益率报2.06%，统计在台湾债市在2月13日封关，2月16至23日休市以来，美10年期公债殖利率自1.98%弹升了8基点。
美国公债价格周一上扬，收复近期的部分失地，因预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦本周在国会作证时将会保持温和的货币政策立场，另外，弱于预期的美国经济数据也扶助提振公债的避险买盘。
指标公债今日预估主要交投区间：
• 10年公债104/05 ：1.59-1.61%
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--《综述》美国成屋销售触及九个月低位，因房屋供应有限 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率