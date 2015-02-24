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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 10:46 BJT

台湾债市：指标公债未成交，观望美联储主席的证词

路透台北2月24日 - 台湾公债次级交易市场周二盘初羊年开红盘，然交易清淡。交易员表示，由于很多交易员仍在延续农历年节的假期，且市场观望美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦本周在国会证词，交易心态趋于保守。

交易员表示，台湾农历年休假期间，美国10年公债殖利率上行，这也令市场的交易心态偏向观望。

〞没什么人上班，今天我们交易台只有我一个上班，〞一位本地证券商交易员说。

美国指标10年期公债价格 周一尾盘上扬21/32，收益率报2.06%，统计在台湾债市在2月13日封关，2月16至23日休市以来，美10年期公债殖利率自1.98%弹升了8基点。

美国公债价格周一上扬，收复近期的部分失地，因预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦本周在国会作证时将会保持温和的货币政策立场，另外，弱于预期的美国经济数据也扶助提振公债的避险买盘。

指标公债今日预估主要交投区间：

• 10年公债104/05 ：1.59-1.61%

以下为最新相关报导连结：

--《综述》希腊推迟至周二向欧元区提交经济改革计划

--《综述》美国成屋销售触及九个月低位，因房屋供应有限 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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