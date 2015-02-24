更正-乌克兰央行：加强外汇管制，力图阻止货币跌跌不休

(更正：因译文有误，内文倒数第四段改为“任何合同金额超过50万美元的进口商必须持有最高评级外资银行开具的信用证”，非“5万美元”)

路透基辅2月23日 - 乌克兰货币格里夫纳兑美元周一再挫跌10%，引致乌克兰央行加强外汇管制。分析师称，央行此举对提振该国货币将是杯水车薪。

格里夫纳跌跌不休，正值人们越发担忧停火协议能否执行。格里夫纳币值2015年迄今已跌去一半，2014年全年累计下跌50%。

“我们将不会允许情况失控，”乌克兰央行总裁Valeriia Gontareva在新闻简报会上说道。她称，从基本面来看，格里夫纳没有理由进一步走软。

截止1400GMT，格里夫纳兑美元周一平均汇率下滑10%，至纪录新低30.55；此前乌克兰军方称，只要旗下军队仍受到攻击，就无法按照停火协议所要求的从前线撤回武器。

一家大型外资银行驻乌克兰的交易员表示，格里夫纳兑美元的市场汇率约为31.3-31.8。

“市场目前趋弱，而且只要战争还在继续，就没有理由回稳，”他说。

格里夫纳最新报价较乌克兰2015年预算案中预期的21.7贬值近30%。如果格里夫纳持续走疲，将破坏该国政府严格的紧缩计划。

“他们计划提高(能源)关税。但若格里夫纳持续贬值，他们将不得不在两三个月后再度上调关税，”智库Razumkov Centre的经济计划主管Vasyl Yurchyshyn指出。

她说，根据周二生效的外汇管制措施，央行将对所有金额超过5万美元的进口合同进行核实，以确定合法性。任何合同金额超过50万美元的进口商必须持有最高评级外资银行开具的信用证。

银行业者还将禁止向企业出借格里夫纳，用于购买外汇。

乌克兰InvestCapital的Oleksandr Valchyshen指出，上述措施以及央行其他的政策选择并不足以防止格里夫纳进一步走跌。