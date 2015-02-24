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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 09:53 BJT

澳新汇市：澳新货币略微走坚，市场屏息以待叶伦的国会证词

不过由于澳洲国内降息，加上美联储货币政策前景的影响，澳元走势仍然疲弱。

叶伦周二稍晚将在美国参议院金融委员会作证，对于她是否会呼应联储最近一次会议纪录的温和基调，或者重申6月为首度升息的窗口，仍有很大的不确定性。

“我们预期终究会对美元有利，”BNZ汇市策略师Raiko Shareef表示。

“联邦公开市场委员会(FOMC)不会希望自身对首次升息的观点，与市场预期之间的分歧愈见显着。”

新西兰元 小涨至0.7533美元，同样在过去一周的0.7482-0.7574美元窄幅区间交投。(完)

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