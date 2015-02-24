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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 09:59 BJT

金砖国家：2月23日股汇市收盘纵览

路透2月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月23日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报983.47点。

中国股汇市：休市。

香港股市：收盘持平观望蓝筹股业绩，普拉达劲扬

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巴西股市：持稳，受到Kroton Educacional SA 等教育类股涨势支撑，因政府厘清有关学生贷款计画规定，解除相关利空揣测。巴西指标股指Bovespa指数 小幅收高0.08%，报51,280.64点。

　　巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报2.8782/92，上日收报2.8773/88。

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南非股市：创历史新高，Adcock Ingram 因接获5.15亿美元的收购要约而成为市场焦点。指标Top-40绩优股指数 收高0.6%报47,163点，综合指数 涨0.57%，收于53,336点。

南非汇市：兰特兑美元下跌，投资者担忧南非预算。1542GMT，兰特兑美元下跌0.33%，报11.6500兰特。兰特兑欧元跌0.42%，报13.1923。

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印度股市：连续第二日下跌， 受Reliance Industries及金融股等重量级个股跌势拖累，在2月28日公布政府预算之前，市场弥漫审慎情绪。指标BSE指数 跌0.88%至28,975.11点，NSE指数 收低0.89%至8,754.95点。

印度汇市：卢比兑美元下跌，报62.32/33，因美元走强且国内股市疲软；上周五收在62.22/23。

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俄罗斯股汇市：周一逢假日休市。(完) (编译 张明钧; 审校 张涛)
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