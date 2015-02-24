金砖国家：2月23日股汇市收盘纵览

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透2月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月23日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报983.47点。
中国股汇市：休市。
香港股市：收盘持平观望蓝筹股业绩，普拉达劲扬
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巴西股市：持稳，受到Kroton Educacional SA 等教育类股涨势支撑，因政府厘清有关学生贷款计画规定，解除相关利空揣测。巴西指标股指Bovespa指数 小幅收高0.08%，报51,280.64点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报2.8782/92，上日收报2.8773/88。
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南非股市：创历史新高，Adcock Ingram 因接获5.15亿美元的收购要约而成为市场焦点。指标Top-40绩优股指数 收高0.6%报47,163点，综合指数 涨0.57%，收于53,336点。
南非汇市：兰特兑美元下跌，投资者担忧南非预算。1542GMT，兰特兑美元下跌0.33%，报11.6500兰特。兰特兑欧元跌0.42%，报13.1923。
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印度股市：连续第二日下跌， 受Reliance Industries及金融股等重量级个股跌势拖累，在2月28日公布政府预算之前，市场弥漫审慎情绪。指标BSE指数 跌0.88%至28,975.11点，NSE指数 收低0.89%至8,754.95点。
印度汇市：卢比兑美元下跌，报62.32/33，因美元走强且国内股市疲软；上周五收在62.22/23。
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俄罗斯股汇市：周一逢假日休市。(完) (编译 张明钧; 审校 张涛)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率