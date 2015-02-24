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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 10:04 BJT

金属期市：伦铜小跌，交易商在FED主席叶伦演说前采取守势

美国1月成屋销售骤降至九个月最低，因楼市供应短缺，使今年楼市买卖活动将加速的预期降温。

一名政府官员表示，希腊将在周二向欧元区提交经济改革计划。原定的最终期限是周一。这份清单是欧元区延长对希腊金融援助的前提。

全球大型矿业公司必和必拓 周二公布半年度获利下滑31%，为2013年来最差表现，因其主要四种产品价格崩跌，且公司警告称，将进一步削减成本以因应疲软市况。

因春节长假，中国股汇债及商品期货市场2月18-24日休市，25日恢复交易。(完)

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(编译 陈宗琦/王兴亚；审校 张涛/孙茉莉)
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