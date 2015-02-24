台湾汇市：台币开红盘实质价位偏弱，观望叶伦证词内容

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透台北2月24日 - 台币兑美元 周二开红盘，实质交易落于上日区间弱方。汇银人士表示，农历春节期间，韩元走贬，不过台股早盘强势，且市场等待美联储主席叶伦发表国会证词，交投呈现观望。
市场人士指出，长假期间国际美元较强，海外无本金交割远期外汇(NDF)一个月期美元/台币也自折价转为溢价，今日难以期待台币有偏多表现。
〞(台币实质交易)微贬一点，但股市很强，就不会贬到哪。〞一外商银行交易员说。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在美国参议院金融委员会发表的证词格外受瞩目；美联储上周公布的1月会议记录语调温和，打压提早升息的预期，并损及美元。
本地时间10:01，台湾股市涨幅明显，加权股价指数 涨1.11%，报9,635.08点。
市场人士预估，今日台币将在31.550-31.650间交投。早盘台币主要交易区间落在31.571-31.600；上交易日区间则在31.470-31.638。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币自折价转为溢价。一个月远汇报价 暂在31.610/31.638左右，上日纽约盘收在31.760。
交易员预测今日集中交易区间：
• 31.550-31.650
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--新兴汇市：韩元领跌新兴亚币，关注美联储主席叶伦的国会证词陈述 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率