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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 10:08 BJT

台湾汇市：台币开红盘实质价位偏弱，观望叶伦证词内容

路透台北2月24日 - 台币兑美元 周二开红盘，实质交易落于上日区间弱方。汇银人士表示，农历春节期间，韩元走贬，不过台股早盘强势，且市场等待美联储主席叶伦发表国会证词，交投呈现观望。

市场人士指出，长假期间国际美元较强，海外无本金交割远期外汇(NDF)一个月期美元/台币也自折价转为溢价，今日难以期待台币有偏多表现。

〞(台币实质交易)微贬一点，但股市很强，就不会贬到哪。〞一外商银行交易员说。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在美国参议院金融委员会发表的证词格外受瞩目；美联储上周公布的1月会议记录语调温和，打压提早升息的预期，并损及美元。

本地时间10:01，台湾股市涨幅明显，加权股价指数 涨1.11%，报9,635.08点。

市场人士预估，今日台币将在31.550-31.650间交投。早盘台币主要交易区间落在31.571-31.600；上交易日区间则在31.470-31.638。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币自折价转为溢价。一个月远汇报价 暂在31.610/31.638左右，上日纽约盘收在31.760。

交易员预测今日集中交易区间：

• 31.550-31.650

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--《全球汇市》叶伦发表证词前美元/日圆持稳，欧元受希腊问题牵累回落

--新兴汇市：韩元领跌新兴亚币，关注美联储主席叶伦的国会证词陈述 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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