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货币新闻 | 2015年 2月 24日 星期二 15:09 BJT

德国数据：第四季GDP确认为较上季增长0.7%，内需提供主要动力

路透柏林2月24日 - 德国统计局周二公布的数据显示，强劲的内需推动德国经济在去年第四季增长，与此同时对外贸易和总资本投资也起到了帮助作用。

经季节调整后的数据显示，德国第四季国内生产总值(GDP)确认为较上季增长0.7%，较上年同期增长1.6%。

第四季内需对GDP增速的贡献为0.5个百分点，外贸贡献0.2个百分点。总资本投资贡献0.2个百分点。(完) (编译 王洋; 审校 王丽鑫)
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