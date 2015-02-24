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市场报道 | 2015年 2月 24日 星期二 10:21 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元受到大量单纯期权即将到期的支撑

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    * 欧元兑美元亚洲时段再次几无波动，但下档看来受到良好支撑
    * 在极窄幅区间1.1331-41波动，希腊提交改革清单前市场缺乏交投
兴趣
    * 今日1.1315和1.1300处均有大量期权到期，估计分别达6.99亿美元
及13.58亿美元
    * 1.1280-85预计也将有约13.49亿美元的期权到期 (完)
      
      
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 (编译 许娜；审校 张明钧)
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