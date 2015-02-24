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货币新闻 | 2015年 2月 24日 星期二 18:15 BJT

表格：欧元区1月HICP终值较上年同期下滑0.6%，符合预估

路透布鲁塞尔2月24日 - 欧盟统计局周二公布：
    
    * 欧元区1月消费者物价调和指数(HICP)终值较上年同期下降0.6%(预估为下滑0.6%)
    * 欧元区1月HICP终值较前月下降1.6%(预估为下降1.6%)
        
    欧元区     CPI      权重(‰)   --------------------年率-------------------------    --月率--
                       2015年    1月     8月    9月    10月    11月    12月     1月      1月
                                14年    14年   14年    14年    14年    14年    15年     15年
    整体               1000.0   0.8     0.4     0.3     0.4     0.3    -0.2    -0.6p    -1.6p
    扣除能源            893.9p  1.0     0.7     0.7     0.7     0.6     0.6     0.4p    -1.4p
    扣除能源
    和未加工食品        819.4p  1.0     0.9     0.8     0.7     0.7     0.7     0.6p    -1.6p
    扣除烟草            976.3p  0.7     0.3     0.3     0.3     0.2    -0.2    -0.7p    -1.6p
    
    * p为终值
    (完)
  
 (编译 蔡美珍；审校 于春红)
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